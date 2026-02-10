ВИЧ-инфицированные в больницах КР просят предоставить им ипотеку без очереди

ВИЧ-инфицированные в больницах Кыргызстана просят предоставить им жилье по линии Государственной ипотечной компании (ГИК) без очереди. Обращение одного из них сегодня на заседании комитета ЖК по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам озвучил депутат Улукбек Карыбек уулу.

Он поинтересовался, какую поддержку оказывает государство гражданам, которых заразили ВИЧ парентеральным путем.

Первый замминистра здравоохранения Айбек Маткеримов напомнил, что проблеме уже больше 20 лет. За это время граждане не раз обращались в госорганы, им выплачены единовременные компенсации.

«У Минздрава нет возможности решить жилищный вопрос граждан, но мы ведем переговоры с ГИК и другими соответствующими госорганами. Кроме того, с Минфином обсуждается вопрос повышения пенсий, а с Министерством науки — вопрос предоставления бесплатного образования в высших учебных заведениях», — сказал чиновник.

Он добавил, что ежегодно в стране регистрируется около 1 тысячи новых случаев ВИЧ.

Всего в КР зарегистрировано более 15 тысяч ВИЧ-инфицированных.

Ранее сообщалось, что в республике зарегистрировано около 880 случаев ВИЧ среди лиц до 18 лет, из них 90 процентов — до 14 лет.

По данным Минздрава, 52 процента детей инфицированы парентеральным путем во время получения медицинских услуг в организациях здравоохранения в 2006-2009 годах, 41 процент — вертикальным путем от матери к ребенку, у 7 процентов путь передачи не установлен. Всего умерло 136 детей.