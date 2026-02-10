17:19
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Общество

ВИЧ-инфицированные в больницах КР просят предоставить им ипотеку без очереди

ВИЧ-инфицированные в больницах Кыргызстана просят предоставить им жилье по линии Государственной ипотечной компании (ГИК) без очереди. Обращение одного из них сегодня на заседании комитета ЖК по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам озвучил депутат Улукбек Карыбек уулу.

Он поинтересовался, какую поддержку оказывает государство гражданам, которых заразили ВИЧ парентеральным путем.

Первый замминистра здравоохранения Айбек Маткеримов напомнил, что проблеме уже больше 20 лет. За это время граждане не раз обращались в госорганы, им выплачены единовременные компенсации.

Читайте по теме
Каждый месяц 80 новых случаев. В Кыргызстане растет число живущих с ВИЧ

«У Минздрава нет возможности решить жилищный вопрос граждан, но мы ведем переговоры с ГИК и другими соответствующими госорганами. Кроме того, с Минфином обсуждается вопрос повышения пенсий, а с Министерством науки — вопрос предоставления бесплатного образования в высших учебных заведениях», — сказал чиновник.

Он добавил, что ежегодно в стране регистрируется около 1 тысячи новых случаев ВИЧ.

Всего в КР зарегистрировано более 15 тысяч ВИЧ-инфицированных.

Ранее сообщалось, что в республике зарегистрировано около 880 случаев ВИЧ среди лиц до 18 лет, из них 90 процентов — до 14 лет.

По данным Минздрава, 52 процента детей инфицированы парентеральным путем во время получения медицинских услуг в организациях здравоохранения в 2006-2009 годах, 41 процент — вертикальным путем от матери к ребенку, у 7 процентов путь передачи не установлен. Всего умерло 136 детей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361397/
просмотров: 82
Версия для печати
Материалы по теме
Более 18 тысяч детей с инвалидностью обучаются в обычных школах КР
В Кыргызстане более 3 тысяч детей с ментальными нарушениями
Увеличить пособия и открыть реабилитационные центры для детей просят чиновников
Прячут дома. Проблему детей с аутизмом и синдромом Дауна подняла депутат
В 2025 году в Кыргызстане 101 подросток совершил суицид
За год в Кыргызстане зафиксировано 30 фактов школьного рэкета
В селе Арчалы построят реабилитационный городок для детей
В ЖК озабочены высокой стоимостью жилья и его аренды в стране
Перенос спецшколы для незрячих. Чиновники обещают учесть предложения родителей
В Кыргызстане улучшилась диагностика детского рака. Чек-лист настороженности
Популярные новости
Изъято 300&nbsp;литров. Рейд по&nbsp;выявлению незаконной торговли ГСМ в&nbsp;Ленинском районе Изъято 300 литров. Рейд по выявлению незаконной торговли ГСМ в Ленинском районе
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на&nbsp;9-11 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на 9-11 февраля
В&nbsp;Минтрансе рассказали, какие дороги будут строить в&nbsp;2026 году В Минтрансе рассказали, какие дороги будут строить в 2026 году
Бизнес
Зима у&nbsp;моря: &laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил клиентам путевки в&nbsp;Таиланд Зима у моря: «Банк Компаньон» вручил клиентам путевки в Таиланд
Старт продаж башни ATLAS в&nbsp;Royal Central Park: время инвестировать Старт продаж башни ATLAS в Royal Central Park: время инвестировать
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил программу &laquo;Финансирование сельского хозяйства&nbsp;&mdash; 14&raquo; «Элдик Банк» запустил программу «Финансирование сельского хозяйства — 14»
Впервые в&nbsp;Центральной Азии: Бишкек примет международный турнир Super&nbsp;4 Wrestling Впервые в Центральной Азии: Бишкек примет международный турнир Super 4 Wrestling
10 февраля, вторник
17:15
Зима у моря: «Банк Компаньон» вручил клиентам путевки в Таиланд Зима у моря: «Банк Компаньон» вручил клиентам путевки в...
17:14
Реализацию авиационного проекта в СЭЗ «Бишкек» проверил глава НАИ
17:13
Санкции Запада против Кыргызстана ничем не обоснованы — Сергей Вакунов
17:10
ВИЧ-инфицированные в больницах КР просят предоставить им ипотеку без очереди
17:09
Президент объяснил отставку главы ГКНБ Ташиева: важность единства государства