Общество

Раздача квартир «направо и налево»? В Оше обсуждают муниципальную ипотеку

Жителям Оша, получившим квартиры от муниципальной ипотечной компании (МИК) после сноса жилья, спустя почти год предъявили требования доплатить от 1 до 3 миллионов сомов. На этом фоне в соцсетях активно обсуждают финансовое состояние предприятия. 

Пользователи предположили, что при бывшем мэре около 100 квартир могли распределить без законных оснований и в нарушение действующего положения о муниципальной ипотеке. И что самое критичное — жилье передавали бесплатно, фактически в убыток компании. 

Вопрос обострился после обращений горожан, чьи дома попали под снос. По их словам, 66 семьям предоставили квартиры в домах, построенных МИК, однако процедура сопровождалась нарушениями: не оформляли официальные соглашения и не проводили независимую оценку утраченного жилья. Как утверждают жители, на переезд им отводили всего два–три дня.

В Оше с жителей, чьи дома снесли, требуют доплаты за новые квартиры

Спустя почти год, по словам переселенцев, им предложили оплатить разницу между стоимостью компенсации и ценой новых квартир из расчета $950 за квадратный метр. Размер доплаты составляет от 1 до 3 миллионов сомов. В МИК предлагают оформить эти суммы в рассрочку сроком до 10 лет.

Накануне жители собрались у здания мэрии Оша, требуя оформить передачу квартир на условиях равноценного обмена без дополнительных выплат.

Вице-мэр Оша Шумкарбек Пайзиев сообщил: действующее положение МИК не предусматривает бесплатную передачу жилья ни переселенцам из зоны сноса, ни другим категориям граждан. 

По его словам, из-за этого юридического несоответствия оформление заселенных квартир затруднено. Власти рассматривают возможность внесения изменений в регламент компании через городской кенеш.

Мэр Оша вручил выпускникам театрального училища имени Щепкина ключи от квартир

Тем временем в соцсетях пользователи связывают текущую ситуацию с решениями, принятыми в период руководства бывшего мэра Женишбека Токторбаева. Они утверждают, что около 100 квартир он мог распределить бесплатно.

Официального подтверждения этой информации на данный момент нет. Но известно: ранее квартиры от мэрии получили выпускники театрального училища имени Щепкина, многодетные семьи и родители тройняшек. 

пресс-службы мэрии Оша
Фото пресс-службы мэрии Оша. Экс-мэр Женишбек Токторбаев вручает ключи от квартиры выпускнице театрального училища имени Щепкина
Муниципальное ипотечное предприятие мэрии Оша является уникальной структурой для Кыргызстана: аналогов на местном уровне в других регионах нет.  Его создали в 2018 году.

Работу предприятие начинало с распределения на ипотечной основе излишков жилья в домах, построенных для пострадавших в июньских событиях 2010 года. Сегодня МИК значительно расширила сферу деятельности: помимо программ льготной ипотеки, реализует проекты долевого строительства.

По данным на официальном сайте МИК, в очереди на получение жилья состоят более 1 тысячи человек, некоторые ожидают квартиры свыше шести лет. 

Редакция 24.kg обратилась за комментариями в мэрию Оша и муниципальную ипотечную компанию. В муниципалитете сообщили, что информацию предоставят позже. Руководство МИК на момент публикации от комментариев воздержалось.

По итогам 2024 года МИК ввела в эксплуатацию 170 квартир. В 2025-м строила 14 объектов, из них 3 — по ипотечным программам, 11 — в рамках долевого участия. Заключены договоры на 1 тысячу 52 квартиры. В планах на 2025–2027 годы — ввод в эксплуатацию еще 3 тысяч 18 квартир.
