Депутаты парламента предлагают пересмотреть участие Кыргызстана в ОДКБ. Об этом было заявлено сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности.

Депутат Шайлообек Атазов поинтересовался у представителя Министерства обороны, запрещает ли ОДКБ военное вторжение на территорию члена организации.

«Могут ли члены организации напасть друг на друга? Если одна страна нападает на территорию другой, как это регулируется?» — спросил нардеп.

Замминистра обороны Нурлан Кирешеев не смог ответить на вопрос.

Депутат Айбек Осмонов предложил пересмотреть необходимость участия в ОДКБ.

«Партнерская страна в ОДКБ нападает на нашу территорию, а организация молчит. Зачем нам участие в такой несправедливой организации? Значит, нам надо менять свое направление, надо выйти и присоединиться к другой организации», — заявил Айбек Осмонов.

Комитет сегодня одобрил соглашение об использовании систем спутниковой связи военного назначения и их дальнейшем совершенствовании, подписанное 6 июня 2018 года в городе Кызыл-Кие.

Напомним, 29 апреля во время приграничного конфликта таджикская сторона взяла в заложники десять жителей Лейлекского района, в числе которых был глава села Интернационал Мырзабек Жумабаев. Их освободили спустя трое суток. Отметим, что официальные органы Таджикистана опровергали этот факт.

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.