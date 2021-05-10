15:24
USD 84.77
EUR 102.46
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Депутаты парламента предлагают пересмотреть участие Кыргызстана в ОДКБ

Депутаты парламента предлагают пересмотреть участие Кыргызстана в ОДКБ. Об этом было заявлено сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности.

Депутат Шайлообек Атазов поинтересовался у представителя Министерства обороны, запрещает ли ОДКБ военное вторжение на территорию члена организации.

«Могут ли члены организации напасть друг на друга? Если одна страна нападает на территорию другой, как это регулируется?» — спросил нардеп.

Замминистра обороны Нурлан Кирешеев не смог ответить на вопрос.

Депутат Айбек Осмонов предложил пересмотреть необходимость участия в ОДКБ.

«Партнерская страна в ОДКБ нападает на нашу территорию, а организация молчит. Зачем нам участие в такой несправедливой организации? Значит, нам надо менять свое направление, надо выйти и присоединиться к другой организации», — заявил Айбек Осмонов.

Комитет сегодня одобрил соглашение об использовании систем спутниковой связи военного назначения и их дальнейшем совершенствовании, подписанное 6 июня 2018 года в городе Кызыл-Кие.

Напомним, 29 апреля во время приграничного конфликта таджикская сторона взяла в заложники десять жителей Лейлекского района, в числе которых был глава села Интернационал Мырзабек Жумабаев. Их освободили спустя трое суток. Отметим, что официальные органы Таджикистана опровергали этот факт.

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193509/
просмотров: 1145
Версия для печати
Материалы по теме
Пресс-секретарь президента: Необходимости оказания помощи ОДКБ сегодня нет
Ситуация на границе. Решать конфликт с позиции силы — неприемлемо — эксперт
Дело о госизмене. Депутат просит СМИ не бросать тень на диаспору казахов
Международные наблюдатели отмечают высокий порог явки на референдум
Преференциальное голосование. Депутат переживает за молодых кандидатов
Рост цен продолжается. Депутаты парламента требуют отчета правительства
В парламенте еще один новый депутат
Новый депутат парламента призвал проверить деятельность НПО
В парламенте новый депутат Бурун Аманова принесла присягу
В парламенте новый депутат Шайлообек Атазов принес присягу
Популярные новости
Президент в&nbsp;Лейлеке. После вопроса властям местных жителей назвали провокаторами Президент в Лейлеке. После вопроса властям местных жителей назвали провокаторами
Камчыбек Ташиев извинился перед Таджикистаном. В&nbsp;ГКНБ назвали видео фейком Камчыбек Ташиев извинился перед Таджикистаном. В ГКНБ назвали видео фейком
Демаркация границ. Заявление совместной комиссии Кыргызстана и&nbsp;Таджикистана Демаркация границ. Заявление совместной комиссии Кыргызстана и Таджикистана
100 дней у&nbsp;власти. Как изменился Кыргызстан после инаугурации Садыра Жапарова 100 дней у власти. Как изменился Кыргызстан после инаугурации Садыра Жапарова
Бизнес
Национальной платежной карте &laquo;ЭЛКАРТ&raquo; исполняется 15&nbsp;лет Национальной платежной карте «ЭЛКАРТ» исполняется 15 лет
Как получить скидку на&nbsp;бензин? Лайфхак для автовладельцев Как получить скидку на бензин? Лайфхак для автовладельцев
&laquo;Бакай Банк&raquo; оказал помощь жителям Баткенской области «Бакай Банк» оказал помощь жителям Баткенской области
Помним и&nbsp;гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с&nbsp;Днем Победы Помним и гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с Днем Победы
10 мая, понедельник
15:15
Баннер ко Дню Победы с немецкой каской. Руководство школы принесло извинения Баннер ко Дню Победы с немецкой каской. Руководство шко...
15:07
Избиение подростков в Бишкеке. Задержаны двое подозреваемых
15:02
Правозащитники назвали военным преступлением действия таджикских силовиков
14:57
В Бишкеке мужчины под видом милиционеров избили подростков и ограбили квартиру
14:53
Сотрудники мэрии Бишкека и Ошского рынка очищают русло реки Ала-Арчи