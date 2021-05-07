Семьи погибших военнослужащих получат компенсации в первую очередь

Ни одна семья погибших в приграничном конфликте еще не получила компенсации в размере 1 миллиона сомов. Об этом на брифинге сообщил зампредседателя кабинета министров, министр экономики Улукбек Кармышаков.

По его словам, в первую очередь деньги выделят семьям трех погибших военнослужащих. «В бюджете МВД уже есть более 7 миллионов 400 тысяч сомов. Как только завершим процедуру, всем выплатим деньги», — отметил чиновник.

Ранее президент Садыр Жапаров сообщал, что семьям погибших выплатят по 1 миллиону сомов, а дома и соцобъекты восстановят в ближайшее время.

В приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны инцидента.