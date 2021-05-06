Садыр Жапаров обещает направить все свои усилия на поддержку Баткенской области

Глава государства Садыр Жапаров в ходе своей рабочей поездки в Баткенскую область сегодня встретился с жителями села Кулунду Лейлекского района и села Орто-Боз.

По данным пресс-службы президента, во время встречи он призвал баткенцев не поддаваться на различные провокационные инсинуации, касающиеся приграничных вопросов, и не верить недостоверной информации. Однако пресс-служба не уточняет, какая информация и от кого является недостоверной.

Садыр Жапаров отметил, что все пострадавшие дома будут безвозмездно восстановлены, строительные работы предполагается завершить до июня 2021 года, семьям погибших выплатят компенсации по 1 миллиону сомов, а получившим ранения — от 50 до 100 тысяч сомов. Он подчеркнул, что с получением особого статуса Баткенской области будет предоставлен ряд льгот, а дети пострадавших в приграничном конфликте семей пройдут реабилитацию на озере Иссык-Куль.

Продолжатся мероприятия по улучшению условий труда и повышению заработной платы сотрудникам силовых структур, в том числе пограничникам.

Глава государства отметил важность обеспечения безопасности на границах, вопросы по которым сейчас стоят на первом месте повестки дня руководства страны. По его словам, в настоящее время все силы будут брошены на полное решение приграничных проблем.

Я буду направлять особые усилия для поддержки Баткенской области. Мы не позволим кому-либо претендовать на кыргызские земли. Садыр Жапаров

В приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны инцидента.