10:57
Для переселения жителей приграничных участков в Лейлеке трансформируют земли

Для переселения жителей приграничных участков в Лейлеке трансформируют земли. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Документом прописана трансформация земельных участков в Кулундинском айыльном аймаке Лейлекского района Баткенской области. Земли переведены из категории сельхозназначения в категорию земель населенных пунктов для размещения граждан, подлежащих переселению с участков кыргызско-таджикской государственной границы.

Общая площадь участка составляет 55,24 гектара, включая:

  • 11,19 гектара орошаемых земель государственного земельного фонда;
  • 43,97 гектара пастбищ;
  • 0,07 гектара земель для скотопрогонов;
  • 0,01 гектара земель под водой.

Лейлекская районная госадминистрация должна внести изменения в земельные документы, обеспечить целевое использование участков и разработать градостроительную документацию с учетом строительных норм.

Ей также предписано организовать систему отвода дождевых и талых вод; соблюдать сейсмозащитные требования и контроль за природными процессами; предпринять меры по развитию системы жизнеобеспечения и инфраструктуры за счет собственных средств, а также сохранению объектов историко-культурного наследия.
Ссылка: https://24.kg/vlast/342423/
