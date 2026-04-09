Принимаются меры по возобновлению деятельности СЭЗ «Лейлек»

Полномочный представитель президента в Баткенской области Мамыржан Рахимов ознакомился с состоянием свободной экономической зоны «Лейлек», расположенной в Жаны-Жерском айыльном аймаке Лейлекского района. Об этом сообщает его пресс-служба.

По ее данным, руководители на месте обсудили вопросы возобновления работы производственной зоны. Выдвинуты предложения по обеспечению территории электроэнергией и привлечению инвесторов.

В настоящее время для обеспечения зоны электроэнергией выделено 11 миллионов 500 тысяч сомов из 500 миллионов, предусмотренных в республиканском бюджете на развитие Баткенской области.

Общая площадь СЭЗ «Лейлек» составляет 100 гектаров. Из них на 84 гектарах Лейлекское управление водного хозяйства организовало капельное орошение и высадило сады.