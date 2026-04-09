Общество

Принимаются меры по возобновлению деятельности СЭЗ «Лейлек»

Полномочный представитель президента в Баткенской области Мамыржан Рахимов ознакомился с состоянием свободной экономической зоны «Лейлек», расположенной в Жаны-Жерском айыльном аймаке Лейлекского района. Об этом сообщает его пресс-служба.

По ее данным, руководители на месте обсудили вопросы возобновления работы производственной зоны. Выдвинуты предложения по обеспечению территории электроэнергией и привлечению инвесторов.

В настоящее время для обеспечения зоны электроэнергией выделено 11 миллионов 500 тысяч сомов из 500 миллионов, предусмотренных в республиканском бюджете на развитие Баткенской области.

Общая площадь СЭЗ «Лейлек» составляет 100 гектаров. Из них на 84 гектарах Лейлекское управление водного хозяйства организовало капельное орошение и высадило сады.
Материалы по теме
СЭЗ «Нарын» стала полноправным членом WFZO с правом голоса
Главного бухгалтера филиала «Кыргыз почтасы» задержали за присвоение средств
Жители Ошской области просят открыть СЭЗ на границе с Узбекистаном
Иностранная компания предлагает открыть СЭЗ на территории завода в Майлуу-Суу
Субъекты СЭЗ «Бишкек» перевезут на новую территорию
В Кыргызстане смягчают требования к обустройству СЭЗ
Для переселения жителей приграничных участков в Лейлеке трансформируют земли
Садыр Жапаров подписал закон о передаче прав создания СЭЗ кабмину
Асылбек Женишбек назначен акимом Лейлекского района Баткенской области
Государству возвращен бывший автопарк с участком в Лейлеке
Популярные новости
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
В&nbsp;этом году в&nbsp;паломничество из&nbsp;Кыргызстана отправятся 6&nbsp;тысяч 60&nbsp;человек В этом году в паломничество из Кыргызстана отправятся 6 тысяч 60 человек
В&nbsp;Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на&nbsp;6-8 апреля В Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на 6-8 апреля
Топливо может резко подорожать: в&nbsp;КР предлагают отменить налоги на&nbsp;ГСМ Топливо может резко подорожать: в КР предлагают отменить налоги на ГСМ
Бизнес
&laquo;АБанк&raquo; снижает годовую ставку доходности по&nbsp;всем исламским продуктам «АБанк» снижает годовую ставку доходности по всем исламским продуктам
BAKAI и&nbsp;UFC: эксклюзивная Visa UFC с&nbsp;доступом к&nbsp;боям и&nbsp;привилегиями для клиентов BAKAI и UFC: эксклюзивная Visa UFC с доступом к боям и привилегиями для клиентов
&laquo;Капитал Банк&raquo;: SWIFT-переводы в&nbsp;юанях&nbsp;&mdash; надежный инструмент для расчетов «Капитал Банк»: SWIFT-переводы в юанях — надежный инструмент для расчетов
MBANK провел финансовые уроки для школьников и&nbsp;студентов в&nbsp;рамках GMW 2026 MBANK провел финансовые уроки для школьников и студентов в рамках GMW 2026
