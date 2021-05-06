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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Помощь Баткену. С заработной платы каждый депутат переведет 25 тысяч сомов

С заработной платы каждый депутат переведет 25 тысяч сомов в помощь пострадавшим в Баткенской области. Решение принято на сегодняшнем заседании Жогорку Кенеша.

Соответствующее постановление поддержали большинство нардепов.

Напомним, сегодня активисты провели акцию у «Белого дома». Они просили депутатов Жогорку Кенеша и других госслужащих пожертвовать деньги в помощь пострадавшим в Баткенской области. В итоге собрали 43 тысячи 561 сом. Размер самого маленького пожертвования составил 5 сомов, наибольшего — 10 тысяч.

В приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны инцидента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193140/
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