Помощь Баткену. С заработной платы каждый депутат переведет 25 тысяч сомов

С заработной платы каждый депутат переведет 25 тысяч сомов в помощь пострадавшим в Баткенской области. Решение принято на сегодняшнем заседании Жогорку Кенеша.

Соответствующее постановление поддержали большинство нардепов.

Напомним, сегодня активисты провели акцию у «Белого дома». Они просили депутатов Жогорку Кенеша и других госслужащих пожертвовать деньги в помощь пострадавшим в Баткенской области. В итоге собрали 43 тысячи 561 сом. Размер самого маленького пожертвования составил 5 сомов, наибольшего — 10 тысяч.

В приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны инцидента.