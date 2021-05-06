Камчыбек Ташиев извинился перед Таджикистаном. В ГКНБ назвали видео фейком

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев принес извинения Таджикистану на встрече с делегацией этой страны по демаркации и делимитации границ. Видео распространили в соцсетях.

На видео кыргызская и таджикская стороны ведут переговоры. Участвуют теперь уже бывший полпред в Баткенской области Омурбек Суваналиев, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев и другие. Напротив них сидит таджикская делегация во главе с председателем ГКНБ Таджикистана Саймумином Ятимовым.

«...с уважаемым таджикским народом жить в мире и согласии. Нам как бы... Мы как бы... Извините нас», — сказал он в своей речи.

На видео можно заметить, как некоторые члены делегации соседней страны улыбались во время выступления главы ГКНБ КР.

В пресс-службе ГКНБ заявили, что это видео смонтировано. В ведомстве уверяют, что Камчыбек Ташиев не извинялся. Однако предоставить оригинал записи не смогли.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана.

По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.