Ситуация на границе. Камчыбек Ташиев посетил водозабор «Головной»

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев сегодня вместе с профильными специалистами посетил водораспределительный узел «Головной». Об этом сообщают журналисты региональных телеканалов.
Напомним, последний конфликт на границе произошел 28 апреля.
Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.
За медицинской помощью обратились 178 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.
Сегодня в Кыргызстане объявлен день траура.