На развитие города Ош выделили более 20 миллиардов сомов

На развитие города Ош в этом году выделили более 20 миллиардов сомов. Об этом на встрече с местными жителям сообщил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, средства направляются на строительство дорог, ипотечных домов, покупку спецтехники и другие цели. Кроме того, Ошской области из республиканского бюджета выделили около 30 миллиардов сомов.

Камчыбек Ташиев отметил, что выделенные средства должны быть использованы чиновниками рационально и эффективно.

«Мы потом проверим построенные вами дороги, дома. Чтобы потом не попасться, работайте честно», — сказал он.

Ранее глава спецслужб рассказал, что в Нарынской области строят 127 объектов на 15 миллиардов сомов. Со списком инфраструктурных и социальных проектов, реализуемых в регионе, можно ознакомиться по ссылке.

