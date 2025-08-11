12:58
Власть

В Нарынской области строят 127 объектов на 15 миллиардов сомов — Камчыбек Ташиев

В Нарынской области строят 127 объектов на 15 миллиардов сомов. Об этом глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, выступая перед местным населением.

Он напомнил о нехватке рабочей силы, стройматериалов и необходимости привлечь кыргызстанцев, работающих за рубежом.

«Я возглавляю Госкомитет нацбезопасности. Но, несмотря на это, важные дела президент поручает мне. Поэтому приезжаю в Нарын уже второй раз. Теперь приеду в начале октября. Проверю качество строящихся соцобъектов и дорог», — сказал Камчыбек Ташиев.

Председатель спецслужб также принял участие в передаче спецтехники Нарынской райгосадминистрации. Ему рассказали, что в этом году планируется заасфальтировать 266 километров дорог, из которых 200 километров будут полностью завершены.

Во время визита Камчыбек Ташиев поручил передать государственный природный парк «Салкын-Тор» на баланс управления делами главы государства и провести его полную реконструкцию.

Напомним, в июне в управделами президента сообщали, что в Нарынской области реализуют инфраструктурные и социальные проекты на 9,45 миллиарда сомов.

Дополнительно по поручению Садыра Жапарова выделили еще около 1 миллиарда сомов на приоритетные проекты, определенные на местах совместно с представителями власти и общественности.
