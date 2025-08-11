19:14
USD 87.43
EUR 101.89
RUB 1.10
Власть

Хозяевам снесенных домов должны предоставить жилье или участок —глава ГКНБ

Хозяевам снесенных домов должны предоставить жилье или участок. Об этом глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, выступая перед жителями города Ош.

Он отметил, что в республике в разных местах демонтируют незаконно возведенные жилищные и другие строения.

«Уважаемые руководители, перед демонтажем жилья обязательно поговорите с хозяином. Он потратил средства и труд на возведение этого жилища. Не стоит молча идти и сносить. Предоставьте ему в другом месте жилье, участок. Окажите помощь. Недавно просто взяли и снесли дома без разговоров. Это неправильно. Президент тоже об этом говорит. Может, гражданин от незнания незаконно построил, но человек там живет, и нельзя его просто взять и выгнать. Такого не должно быть. Запомните это», — сказал Камчыбек Ташиев, обращаясь к чиновникам.

Напомним, в городе Ош китайская компания строит городок «Эне-Сай». Туда переселят жителей улиц Абдыкадырова, Навои, Кокум-Бий, Джупас и Джумабаева, чьи дома попали под снос. 

Ранее сообщалось, что в Аламединском районе Чуйской области намерены снести 214 частных домов, построенных на пастбищных землях. Также на территории района выявили 209 незаконно залитых фундаментов. Эти строения не подпадают под земельную амнистию, так как построены после 31 декабря 2021-го.

В Ошской области зафиксировано 711 незаконных объектов. Из них уже снесено 566. Осталось демонтировать 141 объект — среди них 68 жилых домов и 73 фундамента. Только за последние дни, по состоянию на 7 августа 2025 года, снесено 96 строений, включая 6 домов и 90 фундаментов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/339217/
просмотров: 588
Версия для печати
Материалы по теме
На развитие города Ош выделили более 20 миллиардов сомов
Камчыбек Ташиев: Будет чатак, если жители выскажут недовольство
В Нарынской области строят 127 объектов на 15 миллиардов сомов — Камчыбек Ташиев
В Нарыне строят первую муниципальную баню
Полпред Нарына пожаловался главе ГКНБ на нехватку стройматериалов и рабочих
В Балыкчи начался снос строений для строительства шестиполосной дороги
В парке Навои в Оше сносят объекты Омурбека Текебаева и Чолпон Султанбековой
Мэрия: Спекуляции отдельных политиков не решат проблему жителей «Кок-Жара»
Дастан Бекешев просит президента приостановить снос домов в жилмассиве «Кок-Жар»
В Аламединском районе намерены снести 214 домов, построенных на пастбищах
Популярные новости
В&nbsp;Аламединском районе намерены снести 214&nbsp;домов, построенных на&nbsp;пастбищах В Аламединском районе намерены снести 214 домов, построенных на пастбищах
Дастан Бекешев просит президента приостановить снос домов в&nbsp;жилмассиве &laquo;Кок-Жар&raquo; Дастан Бекешев просит президента приостановить снос домов в жилмассиве «Кок-Жар»
Новый гимн Кыргызстана. Марат Иманкулов встретился с&nbsp;композиторами Новый гимн Кыргызстана. Марат Иманкулов встретился с композиторами
Камчыбек Ташиев: Будет чатак, если жители выскажут недовольство Камчыбек Ташиев: Будет чатак, если жители выскажут недовольство
Бизнес
Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в&nbsp;Кыргызстане Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в Кыргызстане
Минприроды и&nbsp;&laquo;Элдик Банк&raquo; будут сотрудничать в&nbsp;сфере экологии и&nbsp;ESG Минприроды и «Элдик Банк» будут сотрудничать в сфере экологии и ESG
Собери свое летнее комбо с&nbsp;О! Собери свое летнее комбо с О!
Платите банку за&nbsp;каждый входящий QR? В&nbsp;&laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; 0&nbsp;процентов комиссии Платите банку за каждый входящий QR? В «Компаньон Бизнес» — 0 процентов комиссии
11 августа, понедельник
19:11
Подозреваемые в угоне машины в Бишкеке задержаны в Караколе Подозреваемые в угоне машины в Бишкеке задержаны в Кара...
19:09
На развитие города Ош выделили более 20 миллиардов сомов
19:01
Аламединское ущелье застраивают коттеджами и топчанами. Жители жалуются на хаос
18:41
Хозяевам снесенных домов должны предоставить жилье или участок —глава ГКНБ
18:31
12 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет