Хозяевам снесенных домов должны предоставить жилье или участок —глава ГКНБ

Хозяевам снесенных домов должны предоставить жилье или участок. Об этом глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, выступая перед жителями города Ош.

Он отметил, что в республике в разных местах демонтируют незаконно возведенные жилищные и другие строения.

«Уважаемые руководители, перед демонтажем жилья обязательно поговорите с хозяином. Он потратил средства и труд на возведение этого жилища. Не стоит молча идти и сносить. Предоставьте ему в другом месте жилье, участок. Окажите помощь. Недавно просто взяли и снесли дома без разговоров. Это неправильно. Президент тоже об этом говорит. Может, гражданин от незнания незаконно построил, но человек там живет, и нельзя его просто взять и выгнать. Такого не должно быть. Запомните это», — сказал Камчыбек Ташиев, обращаясь к чиновникам.

Напомним, в городе Ош китайская компания строит городок «Эне-Сай». Туда переселят жителей улиц Абдыкадырова, Навои, Кокум-Бий, Джупас и Джумабаева, чьи дома попали под снос.

Ранее сообщалось, что в Аламединском районе Чуйской области намерены снести 214 частных домов, построенных на пастбищных землях. Также на территории района выявили 209 незаконно залитых фундаментов. Эти строения не подпадают под земельную амнистию, так как построены после 31 декабря 2021-го.

В Ошской области зафиксировано 711 незаконных объектов. Из них уже снесено 566. Осталось демонтировать 141 объект — среди них 68 жилых домов и 73 фундамента. Только за последние дни, по состоянию на 7 августа 2025 года, снесено 96 строений, включая 6 домов и 90 фундаментов.