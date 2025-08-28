Камчыбек Ташиев построил новый дом еще для одного одноклассника в Кара-Суу

В Кара-Суу глава ГКНБ Камчыбек Ташиев построил новый дом и для другого своего одноклассника — Абдукарима Пулатова.

Это не первый подобный жест высокопоставленного чиновника. В июле в селе Боз-Чычкан Сузакского района Камчыбек Ташиев вручил ключи от нового дома другому однокласснику — Абдували Анапияеву.

По словам главы спецслужб, помощь старым друзьям и землякам — это проявление уважения к дружбе и поддержка людей в трудной жизненной ситуации.

Новый дом оборудован всеми необходимыми условиями для комфортного проживания.