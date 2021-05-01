Ситуация на границе. Москве предоставлена информация об агрессии Таджикистана

Москве предоставлена полная информация о напряженной обстановке на кыргызско-таджикской границе. Об этом 24.kg сообщили в посольстве Российской Федерации в Кыргызстане.

Уточняется, что пока Кремль не высказывал намерений предоставить площадку лидерам противоборствующих сторон для проведения переговоров. Но готов это сделать, если будет подобная инициатива. Москва также готова помочь в урегулировании конфликта исключительно путем переговоров, но если стороны или одна из сторон обратится с такой просьбой.

Ранее, напомним, сообщалось, что президент России Владимир Путин готов сыграть посредническую роль в разрешении конфликта Кыргызстана и Таджикистана.

Отметим, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил озабоченность и предложил помощь в урегулировании конфликта. Ранее власти Узбекистана также заявили, что готовы оказать всемерное содействие.

За последние сутки президент Садыр Жапаров дважды переговорил по телефону с лидерами Таджикистана и Узбекистана.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 163 пострадавших, 33 человека погибли, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.