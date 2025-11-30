Очереди на выборах в ЖК. ЦИК опубликовала видео с кыргызстанцами в Москве

ЦИК опубликовала видео с кыргызстанцами в Москве, которые пришли проголосовать на участке в павильоне «Кыргызстан» на ВДНХ.

Напомним, что ранее в соцсетях на видео отмечалась высокая явка избирателей на избирательных участках в Москве. Люди стоят в очереди, чтобы исполнить свой гражданский долг.

По данным ЦИК КР, всего за рубежом на выборах депутатов Жогорку Кенеша образовано более 100 участков, более 40 из них уже открылись.

Последним голосование завершит избирательный участок в городе Сан-Франциско, США (в 10.00 1 декабря по бишкекскому времени).

Голосование продлится до 20.00 по бишкекскому времени. Предварительные результаты станут известны практически сразу после его завершения.

Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.