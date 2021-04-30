Ситуация на границе. Президент России готов выступить посредником

Президент России Владимир Путин готов сыграть посредническую роль в разрешении конфликта Кыргызстана и Таджикистана. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Безусловно, учитывая нашу общность в различных форматах – это и ОДКБ, и другие, конечно же, президент Путин всегда готов сыграть посредническую роль в разрешении острых проблем, которые могут возникать между странами-участниками. Он это уже неоднократно демонстрировал», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности посредничества главы российского государства в конфликте Кыргызстана и Таджикистана.

Отметим, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил озабоченность и предложил помощь в урегулировании конфликта. Ранее власти Узбекистана также заявили, что готовы оказать всемерное содействие.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.