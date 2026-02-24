09:50
USD 87.45
EUR 103.28
RUB 1.14
Происшествия

В Москве взорвали автомобиль ГАИ: один полицейский погиб

В Москве взорвали автомобиль ГАИ, один полицейский погиб. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Следственного комитета РФ
Фото Следственного комитета РФ

По данным МВД РФ, взрыв произошел около полуночи на площади Савеловского вокзала. Неизвестный подошел к патрульному автомобилю, после чего произошла детонация неизвестного устройства,  сообщает ведомство.

В результате взрыва один полицейский погиб, еще два сотрудника ГАИ получили травмы и госпитализированы.

Подозреваемый во взрыве полицейской машины погиб на месте, сообщает Следственный комитет.

Эту информацию подтверждает и МВД. Смерть предполагамого виновника взрыва установили после осмотра места происшествия и изучения записей с камер наружного наблюдения.

По факту посягательства на жизнь сотрудников ГАИ возбуждено уголовное дело.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/363225/
просмотров: 375
Версия для печати
Материалы по теме
Взрыв у мечети в Исламабаде: 31 погибший, десятки раненых
Кыргызстанский режиссер Нурбек Эген получил кинопремию «Золотой орел» в Москве
Упавшие с крыши сосульки стали причиной гибели женщины в Москве
Взрыв в горнолыжном баре в Швейцарии: среди пострадавших кыргызстанцев нет
Эксперты из 37 стран посетили Meet Global MICE Congress в Москве
В Сирии произошел взрыв в мечети. Есть погибшие и раненые
В Москве при подрыве автомобиля погибли два сотрудника дорожной полиции
Российский генерал погиб во время взрыва автомобиля в Москве
В Москве могут появиться платные зоны для проезда транспорта
В одном из небоскребов комплекса «Грозный-Сити» в Чечне прогремел взрыв
Популярные новости
Задержан заместитель министра здравоохранения Кыргызстана Задержан заместитель министра здравоохранения Кыргызстана
Нападение ученика на&nbsp;учителя: мэр посетил Болатхана Карибжанова в&nbsp;больнице Нападение ученика на учителя: мэр посетил Болатхана Карибжанова в больнице
В&nbsp;ГКНБ КР&nbsp;рассказали подробности задержания замминистра здравоохранения В ГКНБ КР рассказали подробности задержания замминистра здравоохранения
Взятка в&nbsp;$30&nbsp;тысяч. По&nbsp;подозрению задержали бывшего начальника колонии Взятка в $30 тысяч. По подозрению задержали бывшего начальника колонии
Бизнес
KFC. Повод быть вместе KFC. Повод быть вместе
От&nbsp;Балтии к&nbsp;глобальному FinTech: путь Aventus Group к&nbsp;устойчивому росту От Балтии к глобальному FinTech: путь Aventus Group к устойчивому росту
С&nbsp;праздником 23&nbsp;февраля! Дарим &minus;23&nbsp;процента на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store С праздником 23 февраля! Дарим −23 процента на аксессуары в O!Store
В&nbsp;Бишкеке прошел концерт ко&nbsp;Дню защитника Отечества В Бишкеке прошел концерт ко Дню защитника Отечества
24 февраля, вторник
09:49
В Кыргызстане вводят новый обязательный знак маркировки для скота В Кыргызстане вводят новый обязательный знак маркировки...
09:49
В ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций против России
09:48
Минэнерго вводит запрет на опасные автономные источники
09:47
Кыргызстан временно запретил экспорт минеральных удобрений за пределы ЕАЭС
09:45
Кабмин ввел полугодовой запрет на вывоз металлолома и стальных слитков