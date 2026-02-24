В Москве взорвали автомобиль ГАИ, один полицейский погиб. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Фото Следственного комитета РФ

По данным МВД РФ, взрыв произошел около полуночи на площади Савеловского вокзала. Неизвестный подошел к патрульному автомобилю, после чего произошла детонация неизвестного устройства, сообщает ведомство.

В результате взрыва один полицейский погиб, еще два сотрудника ГАИ получили травмы и госпитализированы.

Подозреваемый во взрыве полицейской машины погиб на месте, сообщает Следственный комитет.

Эту информацию подтверждает и МВД. Смерть предполагамого виновника взрыва установили после осмотра места происшествия и изучения записей с камер наружного наблюдения.

По факту посягательства на жизнь сотрудников ГАИ возбуждено уголовное дело.