В Москве взорвали автомобиль ГАИ, один полицейский погиб. Об этом сообщает Следственный комитет России.
По данным МВД РФ, взрыв произошел около полуночи на площади Савеловского вокзала. Неизвестный подошел к патрульному автомобилю, после чего произошла детонация неизвестного устройства, сообщает ведомство.
В результате взрыва один полицейский погиб, еще два сотрудника ГАИ получили травмы и госпитализированы.
Подозреваемый во взрыве полицейской машины погиб на месте, сообщает Следственный комитет.
Эту информацию подтверждает и МВД. Смерть предполагамого виновника взрыва установили после осмотра места происшествия и изучения записей с камер наружного наблюдения.
По факту посягательства на жизнь сотрудников ГАИ возбуждено уголовное дело.