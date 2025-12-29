Эксперты из 37 стран посетили Meet Global MICE Congress в Москве

Международный конгресс Meet Global MICE Congress (MGMC), прошедший в Москве 17-18 декабря, подтвердил статус столицы России как одного из мировых центров делового туризма. В мероприятии приняли участие около 2 тысяч 500 профессионалов из 37 стран БРИКС, Глобального Юга, что почти в два раза больше, чем годом ранее.

Высокий уровень участников — около 70 процентов руководителей и лиц, принимающих решения, — позволил достичь договоренностей о партнерстве непосредственно в ходе конгресса. Среди гостей — представители туристических ведомств и профессиональных ассоциаций Индии, Китая, Катара, Индонезии, государств Африки, Ближнего Востока и Азии. В рамках экспозоны состоялось более 8 тысяч деловых встреч, направленных на развитие сотрудничества и планирование будущих мероприятий.

Программа MGMC включала 15 деловых сессий по ключевым направлениям индустрии: конференции и выставки, дестинации, глобальные тренды, бизнес, технологии и другие. Центральная тема конгресса — «Единство через открытое многообразие: новые возможности для глобального роста». Эксперты обсудили влияние ИИ, нейротехнологий, экономики впечатлений, гибридных форматов и мегасобытий на развитие MICE-индустрии.

В рамках выставки представлено более 130 экспонентов из стран БРИКС и Глобального Юга — от MICE-операторов и конгрессно-выставочных бюро до отелей и транспортных компаний. Существенную долю участников составили представители Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. В программе Hosted Buyers приняли участие около 200 иностранных гостей, заинтересованных в мероприятиях в Москве.

Meet Global MICE Congress проводится с 2023 года и стал крупнейшим международным событием в сфере делового туризма в России. Комитет по туризму Москвы формирует устойчивый международный бренд столицы, развивая деловые связи и продвигая туристический потенциал города на глобальной арене.