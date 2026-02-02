Кыргызстанский режиссер Нурбек Эген получил кинопремию «Золотой орел» в Москве

Кыргызстанский кинорежиссер Нурбек Эген получил национальную кинопремию России «Золотой орел» в номинации «Лучший телевизионный сериал» за проект «Атом».

Церемония вручения премии состоялась 30 января 2026 года в Москве.

«Атом» — российский историко-драматический телесериал, посвященный созданию советского атомного проекта в послевоенный период.

Премия «Золотой орел» учреждена в 2002 году и ежегодно вручается Национальной академией кинематографических искусств и наук России по итогам года за достижения в кино и на телевидении. Она считается одной из ключевых профессиональных наград российской киноиндустрии.