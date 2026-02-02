19:52
USD 87.45
EUR 103.64
RUB 1.14
Общество

Кыргызстанский режиссер Нурбек Эген получил кинопремию «Золотой орел» в Москве

Кыргызстанский кинорежиссер Нурбек Эген получил национальную кинопремию России «Золотой орел» в номинации «Лучший телевизионный сериал» за проект «Атом».

Церемония вручения премии состоялась 30 января 2026 года в Москве.

«Атом» — российский историко-драматический телесериал, посвященный созданию советского атомного проекта в послевоенный период.

Премия «Золотой орел» учреждена в 2002 году и ежегодно вручается Национальной академией кинематографических искусств и наук России по итогам года за достижения в кино и на телевидении. Она считается одной из ключевых профессиональных наград российской киноиндустрии.

Нурбек Эген — уроженец Кыргызстана, режиссер кино и телевидения. В последние годы он работает в России, где снимает игровые фильмы и телесериалы. В Кыргызстане он известен фильмами «Сундук предков» и «Пустой дом», посвященными темам традиций, семьи и трудовой миграции. Картины были представлены на международных кинофестивалях и способствовали продвижению кыргызского кино за рубежом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360272/
просмотров: 180
Версия для печати
Материалы по теме
Упавшие с крыши сосульки стали причиной гибели женщины в Москве
Объявлены победители кинопремии «Золотой глобус»
Эксперты из 37 стран посетили Meet Global MICE Congress в Москве
В Москве могут появиться платные зоны для проезда транспорта
Объявлены претенденты на премию «Золотой глобус» за 2025 год
Очереди на выборах в ЖК. ЦИК опубликовала видео с кыргызстанцами в Москве
Оператор из Кыргызстана стал лауреатом кинопремии «Бриллиантовая бабочка»
В ноябре мигрантам необходимо встать на цифровой учет в Москве и Подмосковье
Массовая драка мигрантов в Москве: задержано более 80 человек
В Москве при обрушении школы № 1080 рабочие остались под завалами, есть погибшие
Популярные новости
Ушла из&nbsp;жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина Ушла из жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина
Крупнейший обвал золота вызвал панику: у&nbsp;магазина &laquo;Кыргызалтын&raquo; очередь Крупнейший обвал золота вызвал панику: у магазина «Кыргызалтын» очередь
Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о&nbsp;фотографии рожениц в&nbsp;коридорах роддома Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о фотографии рожениц в коридорах роддома
Пенсионер из&nbsp;Тонского района собрал собственный самолет Пенсионер из Тонского района собрал собственный самолет
Бизнес
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Оформить разрешение на&nbsp;тонировку можно онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
Visa Infinite от&nbsp;MBANK: Премиальная карта для тех, кто привык быть первым Visa Infinite от MBANK: Премиальная карта для тех, кто привык быть первым
Ваш номер&nbsp;&mdash; ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в&nbsp;О! Ваш номер — ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в О!
2 февраля, понедельник
19:51
Кыргызстан инициировал консультации с ЕС на фоне сообщений о возможных санкциях Кыргызстан инициировал консультации с ЕС на фоне сообще...
19:45
Задержанная в Ираке гражданка Кыргызстана вернулась на родину — МИД
19:44
В ООН предупреждают о нарастающих угрозах ИИ для детей
19:31
Кыргызстанский режиссер Нурбек Эген получил кинопремию «Золотой орел» в Москве
19:21
Из Кыргызстана в Узбекистан пытались ввезти почти 10 тысяч капсул психотропов