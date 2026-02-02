Кыргызстанский режиссер Нурбек Эген получил кинопремию «Золотой орел» в Москве

Кыргызстанский кинорежиссер Нурбек Эген получил национальную кинопремию России «Золотой орел» в номинации «Лучший телевизионный сериал» за проект «Атом».
Церемония вручения премии состоялась 30 января 2026 года в Москве.
«Атом» — российский историко-драматический телесериал, посвященный созданию советского атомного проекта в послевоенный период.
Премия «Золотой орел» учреждена в 2002 году и ежегодно вручается Национальной академией кинематографических искусств и наук России по итогам года за достижения в кино и на телевидении. Она считается одной из ключевых профессиональных наград российской киноиндустрии.
Нурбек Эген — уроженец Кыргызстана, режиссер кино и телевидения. В последние годы он работает в России, где снимает игровые фильмы и телесериалы. В Кыргызстане он известен фильмами «Сундук предков» и «Пустой дом», посвященными темам традиций, семьи и трудовой миграции. Картины были представлены на международных кинофестивалях и способствовали продвижению кыргызского кино за рубежом.