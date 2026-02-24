В Москве на торги выставлены работы Репина, Айвазовского, Левитана, Васнецова

В Москве на торги выставляют работы Ильи Репина, Ивана Айвазовского, Исаака Левитана, Валентина Серова и Виктора Васнецова общей стоимостью 1 миллиард рублей.

Фото из архива. Пейзаж «Лунная ночь в Крыму» кисти Айвазовского 1861 года выставляют на аукцион за 60 миллионов рублей

Московский аукционный дом 1 марта проведет весенние торги, на которых представит работы Репина, Левитана, Айвазовского, Серова и Васнецова, а также Ивана Шишкина, Василия Поленова, Константина Коровина, Петра Кончаловского и других мастеров XVIII-XX веков.

В пресс-службе аукционного дома сообщили, что в каталог вошли произведения из частных коллекций, ранее участвовавшие в выставках уровня Третьяковской галереи, а также вещи «из собраний людей, чьи имена неотделимы от истории России».

Топ-лотами торгов станут пейзаж «Лунная ночь в Крыму» кисти Айвазовского 1861 года с эстимейтом 60 миллионов рублей и пейзаж Левитана «Восход луны. Деревня» 1898 года, оцененный в 50 миллионов рублей. В такую же сумму оценивается полотно Серова «За шитьем» 1896 года.

Также среди лотов представлен «Нарцисс» Репина 1917 года, цена которого достигает 45 миллионов рублей.