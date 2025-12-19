20:17
Общество

В Москве могут появиться платные зоны для проезда транспорта

Государственная дума России одобрила в третьем чтении закон, позволяющий московским властям вводить платные зоны для проезда транспорта. Об этом пишут российские СМИ.

Речь идет о возможности установления платы за въезд в город, в центр или на отдельные территории. Согласно документу, решение о введении платной зоны, определении ее границ и максимальной стоимости будет приниматься на уровне правительства Москвы. Новые нормы также распространяются на федеральную территорию «Сириус».

Как отмечается в пояснительной записке, закон направлен на упорядочение транспортных потоков, снижение нагрузки на улично-дорожную сеть и улучшение санитарного состояния городской среды. Вводить платные зоны власти смогут с целью повышения комфортности проживания жителей. Новые положения вступят в силу после официального опубликования закона. По данным российских СМИ, это может произойти с 1 марта 2026 года.

Ранее Москва уже начала поэтапное внедрение платного проезда. С 15 февраля 2025 года движение по Московскому скоростному диаметру (МСД) стало платным в будние дни в часы пик — с 07.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00. Стоимость составляла 5 рублей за каждый из девяти участков, а с 13 октября 2025 года тариф вырос до 10 рублей.

Федеральная территория «Сириус» — особая административная единица России, созданная в 2020 году на базе олимпийских объектов в Сочи и образовательного центра «Сириус». Это единственная федеральная территория в стране, не входящая в состав ни одного региона. Управляется напрямую федеральными властями.
