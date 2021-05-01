Ситуация на границе. Глава Минздрава ждет критиковавших его депутатов в Лейлеке

Глава Министерства здравоохранения и социального развития ждет на границе критиковавших его депутатов Жогорку Кенеша. Об этом Алымкадыр Бейшеналиев сообщил 24.kg.

Он отметил, что в данное время вместе с девятью специалистами — хирургами, травматологами — находится в Лейлекском районе, где оказывают помощь пострадавшим.

«В Кулунду, Исфане никого из депутатов нет. Я хожу, с людьми разговариваю, встречаюсь, успокаиваю. А где нардепы? Скажите: министр просит, пусть приезжают в Кулунду и Лейлек те депутаты, которые меня критиковали. 25 тысяч беженцев здесь, пусть приедут и будут их успокаивать», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Напомним, 28 апреля на заседании парламента 81 депутат проголосовал за снятие Алымкадыра Бейшеналиева с должности. Нардепы недовольны тем, что чиновник игнорирует их заседания. Сам министр считает это местью.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 163 пострадавших, 33 человека погибли, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.