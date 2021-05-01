Ситуация на границе. Садыр Жапаров навестил пострадавших, находящихся в БНИЦТиО

Президент Садыр Жапаров навестил пострадавших из Баткенской области, получающих лечение в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По ее данным, глава КР побеседовал с ранеными, справился об их самочувствии, пожелал скорейшего выздоровления и восстановления сил.

Садыр Жапаров подчеркнул, что им будет оказана соответствующая помощь со стороны государства.

Президент отметил необходимость обеспечения всех пострадавших достаточным количеством лекарств и надлежащим медицинским уходом. Также он подчеркнул важность продолжения оказания им морально-психологической поддержки.

больницах Бишкека находится 49 пострадавших. Три человека в крайне тяжелом состоянии.

Ранее на брифинге первый заместитель министра здравоохранения и социального развития Ализа Солтонбекова сообщила , что в

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 163 пострадавших, 33 человека погибли, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.