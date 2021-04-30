Ситуация на границе. Москва призвала решить конфликт путем переговоров

В Москве с тревогой следили за резким обострением ситуации на спорном участке границы между Кыргызстаном и Таджикистаном. Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Выражаем соболезнования родственникам и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Приветствуем достигнутые в ночь на 30 апреля договоренности между сторонами о прекращении столкновений и переводе напряженной ситуации в стадию переговоров, отводе сил и боевой техники», — говорится в заявлении официального представителя МИД Российской Федерации Марии Захаровой.

Она призвала стороны путем дальнейших переговоров — в духе союзничества и добрососедства — выйти на устойчивые и долговременные договоренности, позволяющие нормализовать ситуацию, принять эффективные меры для недопущения повторения подобных инцидентов.

«Поддерживаем решение Бишкека и Душанбе о создании совместной рабочей группы, в задачи которой будет входить информационная работа с населением, а также патрулирование и мониторинг обстановки в приграничье. Россия, следуя принципам стратегического партнерства и союзничества с Кыргызстаном и Таджикистаном, готова всемерно содействовать решению любых спорных вопросов политико-дипломатическими методами», — заключила она.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

По данным МЧС, в селе Максат Лейлекского района сгорело 10 жилых домов, в Кулунду — два. Сгорела также одна средняя школа. В Баткенском районе сгорело 9 жилых домов, 10 автозаправок, 2 ресторана, 8 магазинов, казино «РЕМИ», погранзастава и пожарно-спасательный расчет МЧС.