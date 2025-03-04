В Кыргызстане в полной мере понимают обеспокоенность РФ из-за давления на российский бизнес в республике, и он открыт к обсуждению ситуации. Об этом журналистам заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник на полях V Центральноазиатской конференции дискуссионного клуба «Валдай».

Напомним, глава правительства России Михаил Мишустин 31 января на встрече с председателем кабмина Адылбеком Касымалиевым в Казахстане выразил обеспокоенность по поводу, по его словам, необоснованных претензий госорганов КР в отношении российских предприятий. Власти страны пообещали разобраться в этой ситуации.

«Кыргызская сторона открыта к обсуждению ситуации вокруг нашего крупнейшего холдинга и понимает обеспокоенность российской стороны в полной мере. Как мы смогли вынести из общения с кыргызскими партнерами, присутствие такой авторитетной IT-компании на их рынке является престижным, и кыргызская сторона заинтересована в создании благоприятных условий для продолжения работы нашего государственного экономического оператора», — сказал Александр Стерник.

Депутаты Жогорку Кенеша и глава Налоговой службы не согласны с российским премьером. По их мнению, все компании, любой бизнес, независимо от формы собственности, обязаны соблюдать законодательство КР, в том числе добросовестно отчислять налоги, а не пытаться их сокрыть.