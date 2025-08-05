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Власть

Обострение? РФ отказалась от моратория по ракетам средней и малой дальности

Москва отказывается от соблюдения моратария на ограничение развертывания ракет средней и малой дальности. МИД России выступил с соответствующием заявлением: РФ более не считает себя связанной самоограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

«На фоне целенаправленных шагов США, в результате которых в 2019 году прекратились действие и существование Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также в последующие годы Россия инициативно прилагала усилия к поддержанию сдержанности в указанной сфере», — говорится в заявлении.

Решения по конкретным параметрам мер реагирования будут приниматься руководством Российской Федерации на основе межведомственного анализа масштабов развертывания американских и других западных РСМД наземного базирования, а также общего развития ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности, — указали в МИД РФ и добавили, что шаги Запада ведут к наращиванию в прилегающих к России регионах дестабилизирующих ракетных потенциалов, создающих прямую угрозу.

Напомним, год назад Владимир Путин заявлял, что Россия должна начать производство ракет средней и меньшей дальности.

России нужно начать производить ракеты средней и малой дальности наземного базирования в ответ на действия США с такими системами, говорил президент РФ на совещании с членами Совета безопасности.

«Мы в 2019 году объявили о том, что мы не будем их производить эти ракеты и не будем их размещать до тех пор, пока Соединенные Штаты не будут размещать эти системы в каком-то из регионов мира. Сегодня известно, что США не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу на учения, в Данию», — сказал он.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне.

К июню 1991 года Договор был выполнен: СССР уничтожил 1 тысячу 846 ракетных комплексов, США — 846 комплексов. После взаимных обвинений в нарушение договора стороны в феврале 2019 года заявили о приостановке соблюдения своих обязательств. В августе 2019 года договор окончательно прекратил свое действие.
Ссылка: https://24.kg/vlast/338505/
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