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Общество

В Бишкеке послы стран Центральной Азии встретились с замглавы МИД РФ: повестка

В Бишкеке под председательством заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Михаила Галузина состоялось совещание послов РФ в странах Центральной Азии (Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане), Азербайджане, Афганистане и Турции. Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

«Констатирована позитивная динамика отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и государствами Центральной Азии. Подробно проанализирована ситуация в данном регионе, в том числе в контексте современных вызовов и угроз, а также влияния сопредельных стран и внерегиональных держав. Рассмотрены актуальные задачи взаимодействия с центральноазиатскими партнерами на региональных и международных площадках, прежде всего в СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и ШОС», — говорится в сообщении.

На встрече также отмечено развитие торгово-экономических связей со странами региона и подтверждена нацеленность на последовательное содействие взаимовыгодной кооперации.

По всем обсуждавшимся темам сформулированы необходимые рекомендации на дальнейшую перспективу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322619/
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