09:05
USD 87.35
EUR 101.23
RUB 1.08
Власть

Санкции Великобритании против Кыргызстана осудил МИД России

Продолжающиеся рестрикции Лондона против кыргызских компаний, введенные по надуманным обвинениям, заслуживают серьезного осуждения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Продолжающиеся неправомерные рестрикции, вводимые Великобританией по надуманным основаниям в отношении суверенных стран, проводящих независимую внутреннюю и внешнюю политику, заслуживают серьезного осуждения. На сей раз под удар попали в том числе кыргызские физические и юридические лица, которых внесли в британский санкционный список. Все выдвинутые против них обвинения Лондона, как и прежде, не подкреплены сколь-либо конкретными и объективными доказательствами», — заявила Мария Захарова.

Читайте по теме
Садыр Жапаров прокомментировал санкции, введенные Великобританией против банков

Она предположила, что «санкционная фантазия» англичан в отношении России иссякла, поэтому в Лондоне решили взяться за партнеров РФ на пространстве СНГ, а также напомнить «заокеанскому старшему брату», то есть США, о своем «верноподданичестве».

«При этом британские власти не смущает то, что своими нелегитимными действиями они создают искусственные препоны поступательному развитию международных торгово-экономических связей и тем самым дестабилизируют глобальную экономику», — отметила Мария Захарова.

Британское Министерство финансов 20 августа сообщило, что Великобритания ввела санкции в отношении кыргызских «Капитал Банка» и компаний Tengricoin, Grinex и Old Vector. В британском МИД заявили, что новые санкции направлены против связанных с Кыргызстаном криптовалютных сетей, якобы используемых Россией.
Ссылка: https://24.kg/vlast/341246/
просмотров: 230
Версия для печати
Материалы по теме
Санкции Великобритании не повлияли на стабильность банковской системы — НБ КР
Великобритания ввела санкции против «Капитал Банка» и криптобирж Кыргызстана
Евросоюз нарастил импорт российского сжиженного природного газа
Садыр Жапаров прокомментировал связи Кыргызстана с Иланом Шором и санкции
Обострение? РФ отказалась от моратория по ракетам средней и малой дальности
Против России ввели около 30 тысяч санкций — Дмитрий Медведев
Запреты, запреты. Что содержится в 18-м пакете санкций Евросоюза против РФ
Банки России из списка системно значимых не исключают поиск финансовой помощи
МИД России проведет исследование о продвижении русского языка в других странах
Усилить контроль из-за риска вторичных санкций требуют от банков Кыргызстана
Популярные новости
Пиарщик, трудяга, филантроп. Какую работу проделал мэр Оша за&nbsp;семь месяцев Пиарщик, трудяга, филантроп. Какую работу проделал мэр Оша за семь месяцев
Готовьтесь к&nbsp;холодам: водохранилище и&nbsp;ТЭЦ под контролем, но&nbsp;риски есть Готовьтесь к холодам: водохранилище и ТЭЦ под контролем, но риски есть
Трое судей Бишкекского городского суда уволены за&nbsp;освобождение членов ОПГ Трое судей Бишкекского городского суда уволены за освобождение членов ОПГ
В&nbsp;Кыргызстане упростили временный ввоз незарегистрированных лекарств В Кыргызстане упростили временный ввоз незарегистрированных лекарств
Бизнес
Будущее AI&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане: интервью с&nbsp;Чингизом Арзиевым, Head of&nbsp;AI в&nbsp;BDigital Будущее AI в Кыргызстане: интервью с Чингизом Арзиевым, Head of AI в BDigital
O!Store дарит скидку 34&nbsp;процента на&nbsp;аксессуары к&nbsp;34-летию независимости&nbsp;КР O!Store дарит скидку 34 процента на аксессуары к 34-летию независимости КР
Онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;O!Business&nbsp;&mdash; быстро, удобно и&nbsp;без залога Онлайн-кредит для ИП в O!Business — быстро, удобно и без залога
Новый мобильный банкинг от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo;&nbsp;&mdash; ABank Новый мобильный банкинг от «Айыл Банка» — ABank
28 августа, четверг
09:00
В Кыргызстане начнут автоматически удерживать налоги с таксистов и курьеров В Кыргызстане начнут автоматически удерживать налоги с ...
08:50
Санкции Великобритании против Кыргызстана осудил МИД России
08:46
Кыргызстанские военные отправились на учения ОДКБ «Взаимодействие-2025»
08:35
Будущее AI в Кыргызстане: интервью с Чингизом Арзиевым, Head of AI в BDigital
08:21
Первая «Ярмарка Содружества» стран СНГ пройдет в Казахстане
27 августа, среда
23:36
Инсайдер рассказал о трехлетнем плане Apple по выпуску революционных iPhone
22:41
В мэрии Бишкека новый руководитель аппарата муниципалитета