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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Кто из чиновников отправился в Баткен

Инцидент на кыргызско-таджикской границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словестная перепалка переросла в массивную перестрелку с обеих сторон и привела к человеческим смертям. Утром 29 апреля появилась первая информация о применении огнестрельного оружия.

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Однако руководство страны не спешило поехать в зону конфликта. Главнокомандующий президент Садыр Жапаров хранил молчание, премьер-министр Улукбек Марипов находился в Казани, а глава ГКНБ Камчыбек Ташиев уехал в Европу «на лечение».

На место первым вчера выехали зампред Госкомитета национальной безопасности, председатель Государственной пограничной службы Уларбек Шаршеев и министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев. Позднее к ним присоединился заместитель министра здравоохранения Жалалидин Рахматуллаев.

Около 17.00 стало известно, что Садыр Жапаров провел оперативное совещание с членами правительства по ситуации на кыргызско-таджикском участке границы. Была образована рабочая группа по урегулированию и изучению сложившейся ситуации во главе с первым вице-премьер-министром Артемом Новиковым, который сразу же вылетел в Баткен.

Вечером в зону конфликта отправился замминистра внутренних дел Суйун Омурзаков.

Где находится министр внутренних дел Улан Ниязбеков, неизвестно. В ведомстве на этот вопрос не ответили, сказав, что «он координирует работу всей милиции».

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Спустя сутки — сегодня — в область прибыли Камчыбек Ташиев и министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев. Известно, что также там находится и министр обороны Таалайбек Омуралиев.

В правительстве 24.kg сообщили, что также в Баткене находятся заместители глав Минобороны Алмазбек Карасартов, МЧС Калыс Ахматов, Минтранса Нурланбек Кайымбаев, а также начальник управления гражданской защиты и аварийно-спасательных работ МЧС Ырысбек Жолдошбаев.

Напомним, очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

29 апреля таджикские военнослужащие обстреляли кыргызские пограничные заставы и посты. С воздуха также были обстреляны местности Торт-Кочо, Чыр-Добо Баткенского района одноименной области.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192332/
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