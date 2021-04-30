Ситуация на границе. Из резерва МЧС доставили предметы первой необходимости

Министерство чрезвычайных ситуаций доставило предметы первой необходимости в Баткенскую область из своего резерва. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сейчас сотрудники МЧС составляют списки нуждающихся.
В приграничные зоны привезли:
- Хлопковые одеяла — 221 единица;
- Матрасная сумка — 1 тысяча 292 штуки;
- Канистры десятилитровые — 900 штук;
- Средства гигиены для взрослых — 100 коробок;
- Ведро (по 14 литров) — 198 единиц;
- Одеяла — 2 тысячи 520 штук;
- Кухонная утварь — 4 ящика;
- Комплекты постельного белья — 863 единицы;
- Подушки — 833;
- Кружки — 700 единиц;
- Большие тарелки — 700;
- Маленькие тарелки — 700;
- Ложки — 700.
Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.
В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.
Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.
Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.