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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Из резерва МЧС доставили предметы первой необходимости

Министерство чрезвычайных ситуаций доставило предметы первой необходимости в Баткенскую область из своего резерва. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас сотрудники МЧС составляют списки нуждающихся.

В приграничные зоны привезли:

  • Хлопковые одеяла — 221 единица;
  • Матрасная сумка — 1 тысяча 292 штуки;
  • Канистры десятилитровые — 900 штук;
  • Средства гигиены для взрослых — 100 коробок;
  • Ведро (по 14 литров) — 198 единиц;
  • Одеяла — 2 тысячи 520 штук;
  • Кухонная утварь — 4 ящика;
  • Комплекты постельного белья — 863 единицы;
  • Подушки — 833;
  • Кружки — 700 единиц;
  • Большие тарелки — 700;
  • Маленькие тарелки — 700;
  • Ложки — 700.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192326/
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