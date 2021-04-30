Ситуация на границе. Из резерва МЧС доставили предметы первой необходимости

Министерство чрезвычайных ситуаций доставило предметы первой необходимости в Баткенскую область из своего резерва. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас сотрудники МЧС составляют списки нуждающихся.

В приграничные зоны привезли:

Хлопковые одеяла — 221 единица;

Матрасная сумка — 1 тысяча 292 штуки;

Канистры десятилитровые — 900 штук;

Средства гигиены для взрослых — 100 коробок;

Ведро (по 14 литров) — 198 единиц;

Одеяла — 2 тысячи 520 штук;

Кухонная утварь — 4 ящика;

Комплекты постельного белья — 863 единицы;

Подушки — 833;

Кружки — 700 единиц;

Большие тарелки — 700;

Маленькие тарелки — 700;

Ложки — 700.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.