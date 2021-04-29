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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Будут в Бишкеке. Парламент отменил постановление о работе с избирателями

В связи со сложившейся обстановкой в Баткенской области депутаты отменили постановление о работе с избирателями с 3 по 7 мая. Об этом сообщила пресс-служба Жогорку Кенеша.

По ее данным, нардепы будут находиться на своих рабочих местах в Бишкеке для того, чтобы в случае необходимости собираться на заседания.

Напомним, что 28 апреля депутаты приняли решение с 3 по 7 мая 2021 года проводить встречи с избирателями в регионах.

Сегодня они провели закрытое внеочередное заседание, где была рассмотрена ситуация на кыргызско-таджикской границе. 

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. После словесной перепалки стороны начали закидывать друг друга камнями. Потом началась стрельба.

Тридцатилетний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. Его состояние оценивается как тяжелое. Всего за медицинской помощью обратились 17 пострадавших. Один погибший.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192142/
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