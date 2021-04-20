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Власть

Критика тоже нужна. Депутат просит отпустить активиста Тилекмата Куренова

Сегодня на совместном заседании парламентских комитетов по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту и по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутаты заслушивают отчет генерального прокурора Курманкула Зулушева.

Нардеп Мирлан Жээнчороев вступился за арестованного активиста Тилекмата Куренова.

По словам депутата, активисту даст правовую оценку суд, но сейчас его нужно отпустить под домашний арест.

«Он неопасен для общества, ни к чему преступному не готовится. Я считаю, необходимо его отпустить под домашний арест. В конце концов, критику тоже нужно слушать», — сказал Мирлан Жээнчороев.

Напомним, что активиста задержали 15 марта. Ближе к ночи того же дня в его доме провели обыск. Известно, что правоохранители нашли в его публикациях на Facebook призывы к свержению власти. Позже Свердловский районный суд столицы водворил его в СИЗО-1.

Тилекмат Куренов был одним из организаторов и модератором мирного митинга против новой редакции Конституции возле «Белого дома».

Камчы Нурбек уулу, по информации Жениша Молдокматова, был задержан сотрудниками силовых структур в ночь на 17 марта, и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190796/
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