15:30
USD 87.99
EUR 95.37
RUB 0.97
Общество

Акына Аската Жетигена не пытали. Он написал объяснительную

Акын Аскат Жетиген написал объяснительную, где отмечает, что он не подвергался пыткам. Документ попал в распоряжение 24.kg

17 марта сотрудники ГКНБ задержали акына Аската Жетигена за критику власти и возбудили уголовное дело по статье «Призывы к насильственному захвату власти». Его привезли из Нарына в Бишкек и водворили в ИВС на 48 часов. По решению Первомайского районного суда столицы акына отпустили под подписку о невыезде.

9 апреля Аскат Жетиген обратился к омбудсмену и в Национальный центр по предупреждению пыток и заявил, что 20 марта, в день, когда его вновь задержали, подвергся пыткам. Сообщил, что его мучили током около часа. 

В объяснительной акын пишет, что не подвергался пыткам, сейчас его здоровью и безопасности ничто не угрожает. «У меня нет претензий к сокамерникам и сотрудникам учреждения СИН. Объяснительную написал собственноручно и верно», — говорится в письме. 

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294860/
просмотров: 754
Версия для печати
Материалы по теме
Акына Аската Жетигена отпустили под подписку о невыезде
Российскую активистку вывезли из Кыргызстана и осудили на два года колонии
Снова задержан активист Адилет Балтабай
Акция против изменения флага. Афтандила Жоробекова задержал ГКНБ
Суд отпустил чеченского активиста Мансура Мовлаева. Его депортируют на родину
Российского активиста Льва Скорякина нашли в московском СИЗО
В Бишкеке пропал без вести задержанный ранее российский активист
В ГКНБ сообщили подробности задержания активистки Зарины Торокуловой
В Бишкеке задержана активистка Зарина Торокулова
Российской активистке, арестованной в Бишкеке, продлили содержание под стражей
Популярные новости
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидаются заморозки, в&nbsp;горах снег Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидаются заморозки, в горах снег
Получить паспорт не&nbsp;выходя из&nbsp;дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы Получить паспорт не выходя из дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Как повысят пенсии в&nbsp;Кыргызстане, рассказали в&nbsp;Соцфонде Как повысят пенсии в Кыргызстане, рассказали в Соцфонде
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; газифицировал жилмассив &laquo;Токольдош&raquo; «Газпром Кыргызстан» газифицировал жилмассив «Токольдош»
Заложники ситуации. Как дольщики &laquo;Софит Строй&raquo; остались без квартир Заложники ситуации. Как дольщики «Софит Строй» остались без квартир
Получите чехол + стекло в&nbsp;подарок при покупке смартфонов O!Store Получите чехол + стекло в подарок при покупке смартфонов O!Store
MegaPay: новый уровень оплаты в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; MegaPay: новый уровень оплаты в аэропорту «Манас»
24 мая, пятница
15:19
В Бишкеке создали госцентр помощи женщинам и девочкам, пострадавшим от насилия В Бишкеке создали госцентр помощи женщинам и девочкам,...
14:55
В Бишкеке прошла встреча лидеров спецслужб стран СНГ. Кто принял участие
14:41
Кыргызстан и Казахстан планируют довести торговый оборот до $3 миллиардов
14:22
В Бишкеке и Чуйской области в ближайший час и вечером ожидается сильный ветер
14:21
Кыргызстанцы могут поехать на работу в Великобританию только через Минтруда