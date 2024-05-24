Акына Аската Жетигена не пытали. Он написал объяснительную

Акын Аскат Жетиген написал объяснительную, где отмечает, что он не подвергался пыткам. Документ попал в распоряжение 24.kg.

17 марта сотрудники ГКНБ задержали акына Аската Жетигена за критику власти и возбудили уголовное дело по статье «Призывы к насильственному захвату власти». Его привезли из Нарына в Бишкек и водворили в ИВС на 48 часов. По решению Первомайского районного суда столицы акына отпустили под подписку о невыезде.

9 апреля Аскат Жетиген обратился к омбудсмену и в Национальный центр по предупреждению пыток и заявил, что 20 марта, в день, когда его вновь задержали, подвергся пыткам. Сообщил, что его мучили током около часа.

В объяснительной акын пишет, что не подвергался пыткам, сейчас его здоровью и безопасности ничто не угрожает. «У меня нет претензий к сокамерникам и сотрудникам учреждения СИН. Объяснительную написал собственноручно и верно», — говорится в письме.