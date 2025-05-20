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Общество

Депортированного из Кыргызстана активиста приговорили в России к 16 годам тюрьмы

Фото «Медиазоны». Алексей Рожков в суде

В Екатеринбурге антивоенного активиста Алексея Рожкова приговорили к 16 годам лишения свободы. Об этом сообщило издание «Медиазона».

Мужчину признали виновным в поджоге военкомата, оправдании терроризма и распространении фейков о российской армии. Первые пять лет он проведет в тюрьме, остальное время — в колонии строгого режима.

Алексей Рожков совершил поджог военкомата в Березовском в марте 2022 года в знак протеста против войны. Тогда он бросил бутылки с зажигательной смесью и оставил на заборе символ мира, пацифик. После задержания активиста отпустили под подписку, и он выехал в Бишкек.

Спустя год, в мае 2023-го, его задержали кыргызские силовики и депортировали в Россию. В суде Алексей Рожков рассказал, что по прибытии в Екатеринбург его пытали.

По версии следствия, новые обвинения основаны на интервью, которое он дал в Кыргызстане. В нем мужчина осудил войну и объяснил мотивы антивоенной акции.

КР официально не комментировала выдачу Алексея Рожкова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329754/
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