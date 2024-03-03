При административно-территориальном изменении должны быть назначены выборы

При отнесении населенных пунктов к категории городов республиканского или областного подчинения на их территории прекращаются полномочия депутатов местного кенеша. Об этой статье Закона о «О статусе депутатов местных кенешей» в сети X напомнил экс-депутат Жогорку Кенеша Мирлан Жеенчороев.

По его словам, в статье 8 закона как раз говорится об изменении статуса или прекращени полномочий депутата в связи с изменениями в административно-территориальном делении.

Ст. 8. Изменение статуса или прекращение полномочий депутата в связи с изменениями в админ-территор делении

При отнесении населенных пунктов к категории городов республиканского или областного подчинения на их территории прекращаются полномочия депутатов местного кенеша — Mirlan K. ZHEENCHOROEV (@MZheenchoroev) March 1, 2024