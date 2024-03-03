При административно-территориальном изменении должны быть назначены выборы

При отнесении населенных пунктов к категории городов республиканского или областного подчинения на их территории прекращаются полномочия депутатов местного кенеша. Об этой статье Закона о «О статусе депутатов местных кенешей» в сети X напомнил экс-депутат Жогорку Кенеша Мирлан Жеенчороев.
По его словам, в статье 8 закона как раз говорится об изменении статуса или прекращени полномочий депутата в связи с изменениями в административно-территориальном делении.
Напомним, 29 февраля должна была состояться сессия БГК. Вначале было предложено объявить перерыв, так как в связи с проведением административно-территориальной реформы состав городского кенеша увеличен до 235 депутатов. Мэр Айбек Джунушалиев заявил, что указ президента о проведении административно-территориальной реформы, действующей по всей республике, необходимо строго исполнять. По его словам, уже ведется работа по созданию условий для проведения сессии в полном составе.
Председатель БГК Куванычбек Конгантиев снова предложил проголосовать за объявление перерыва, депутаты начали обсуждать вопрос, но в этот момент Айбек Джунушалиев покинул зал. Вместе с ним ушел и весь состав муниципалитета. Позднее градоначальник принес извинения, отметив, что почему-то решил, что был объявлен перерыв и пошел по другим рабочим делам. «Из этого делать политику не надо, что я демонстративно ушел», — сказал он.
В итоге сессию назначили на 4 марта в полном составе.
Напомним, всего по республике было 484 местных кенеша (32 городских и 452 айыльных). В результате изменений в рамках административно-территориальной реформы всего станет 268 местных кенешей (33 городских и 235 айыльных).
В Кыргызстане в пилотном режиме в шести областях, Бишкеке и Оше начали административно-территориальную реформу. В результате укрупнят айыльные аймаки и города, а территория столицы увеличится почти втрое.