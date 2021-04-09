На парламентских выборах в октябре 2020 года большинство кандидатов в депутаты были безработными. Электорат это хоть и смущало, но удивление не вызывало. Депутаты Жогорку Кенеша получают зарплату.

Депутатам местных кенешей денег не платят, но число безработных среди кандидатов еще больше.

Дата-отдел 24.kg проанализировал данные обо всех, кто баллотируется этой весной. Мы выяснили, что в некоторых партиях почти все кандидаты нигде не работают.

Нет работы? Пойду в депутаты

На 796 мандатов в городских кенешах претендуют почти 12 тысяч человек. Это значит, что конкурс составляет 15 человек на одно место.

На местных выборах число безработных оказалось даже больше, чем на парламентских. Если во время выборов в Жогорку Кенеш числились безработными только треть кандидатов, то на местных — почти половина.

Есть только одна партия, в списках которой у каждого кандидата есть место работы.

Это «Калыс», 35 кандидатов которой баллотируются в Кадамджайский городской кенеш.

Интересно, что самое большое число безработных в списках партии «Тазалык» — 46 из 47 человек. Политобъединение претендует на места в Балыкчинском городском кенеше.

Отметим, что не все из тех, кто указал себя безработным, являются таковыми на самом деле. Это вполне могут быть госслужащие, сложившие полномочия на период предвыборной кампании, или бизнесмены, которые не хотят «светить» род своей деятельности.

В какие кенеши идут безработные

По количеству безработных в списках лидирует Бишкек. Здесь таковых зарегистрировано 879 кандидатов. Отметим, что в Бишкеке баллотируется и самое большое число партий и кандидатов — 25 партий и 1 тысяча 815 человек.

В южной столице нигде не работают двое из пяти кандидатов.

Если смотреть соотношение числа безработных к общему количеству кандидатов, то Бишкек примерно в середине. На сегодня 48,4 процента желающих стать депутатами нигде не работают.

Лидирует горкенеш Балыкчи, где безработными числятся 2/3 кандидатов.

Меньше всего таких в списках баллотирующихся в кенеш Нооката. Там преобладают фермеры (35,2 процента) и предприниматели (18 процентов).

Бизнесмены и бюджетники

Анализ показывает, что кроме безработных в местные кенеши идут сотрудники частных компаний, предприниматели, учителя и врачи. Таких на сегодня треть кандидатов.

На выборах в Жогорку Кенеш, так же как и на местных, на втором месте по численности были сотрудники частных компаний. А вот «бронза» среди работающих кандидатов в прошлом году была у депутатов парламента и местных кенешей. Сейчас же третью позицию занимают предприниматели.

Причем тех, кто работает в вузах, школах и больницах оказалось почти поровну с представителями частных компаний.

Депутатов городских и местных кенешей, которые снова хотят туда попасть, 97 человек. Из них 32 в Бишкеке и 20 в Оше.

Мы рассказали о роде занятий кандидатов в депутаты местных кенешей. Но помните, что выбирать претендентов предстоит по партийным спискам. Чтобы не ошибиться, перед голосованием нужно изучить программы партий и их предложения.

Завтра в стране день тишины. Как раз его и стоит посвятить изучению обещаний политорганизаций.