Жанарбек Акаев рассказал, что будет с домами у Сулайман-Тоо в Оше после сноса

Мэр Оша Жанарбек Акаев прокомментировал ситуацию со сносом домов у подножия Сулайман-Тоо и вопросами компенсации для жителей.

По его словам, ранее в городе уже были снесены около 1 тысячи 250 жилых домов и порядка 550 коммерческих объектов. Власти намерены предоставить владельцам компенсационные земельные участки после завершения процедуры трансформации земель.

«Мы собрали всех владельцев долевых участков и направили документы в кабмин. После трансформации земли будем законно и справедливо распределять участки среди жителей», — сказал мэр.

Он отметил, что власти рассчитывают завершить решение вопросов компенсации в течение ближайших двух месяцев. По коммерческим объектам также продолжаются переговоры.

Отдельно мэр прокомментировал судьбу 65 домов в районе Сулайман-Тоо и улицы Навои, вокруг которых ранее распространялась информация о возможном сносе.

По его словам, эти дома сносить не планируют. Наоборот, территорию хотят превратить в этнографическую туристическую зону с сохранением исторического облика старого Оша.

«Мы хотим показать, каким был древний Ош, как здесь жили люди, какие были дома у подножия Сулайман-Тоо. Это будет место, куда смогут приходить туристы из Кыргызстана и других стран», — заявил Жанарбек Акаев.

Он добавил, что в районе также планируется строительство велодорожек и тротуаров, однако проект намерены реализовать без конфликтов с жителями.