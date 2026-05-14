Защита персональных данных. В Кыргызстане проверят 150 госорганов

До конца 2026 года в Кыргызстане проверят 150 госорганов на соблюдение требований по защите персональных данных. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил директор Государственного агентства по защите персональных данных Кутман Мамыров.

Так он ответил на высказывание депутата Токтобубу Ашымбаевой, которая отметила, что мошенники используют данные из открытых источников, а затем применяют их для взломов. Она уточнила, как исполняется статья 88 Цифрового кодекса и проводится ли мониторинг работы госорганов по защите данных.

Кутман Мамыров ответил, что проверки уже запланированы. По его словам, разрешение кабмина на проверки уже получено.