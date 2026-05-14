12:36
USD 87.45
EUR 102.34
RUB 1.19
Власть

Госвизит президента США в Китай. Что заявили лидеры двух стран: главное

В Пекине завершились переговоры председателя Китая Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. СМИ цитируют главные заявления лидеров двух стран.

Reuters
Фото Reuters. В Пекине завершились переговоры председателя Китая Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа

«Смогут ли Китай и Соединенные Штаты преодолеть «ловушку Фукидида» и создать новую модель отношений между великими державами? Сумеем ли мы вместе ответить на глобальные вызовы и обеспечить миру большую стабильность? Сможем ли мы — ради благополучия наших народов и будущего всего человечества — совместно построить более светлое будущее для двусторонних отношений? Это вопросы, имеющие судьбоносное значение — для истории, для мира и для людей», — сказал Си Цзиньпин.

Выражение «ловушка Фукидида» описывает теорию, согласно которой между доминирующей и быстро усиливающейся державой есть существенный риск перерастания конкуренции в серьезный конфликт.

Еще главное из заявлений председателя КНР Си Цзиньпина:

  • у США и Китая больше общих интересов, чем разногласий;
  • международная ситуация является нестабильной и турбулентной, «мир подошел к новому перекрестку»;
  • Китай и США могут выиграть, если будут партнерами, и могут проиграть от конфронтации;
  • мы должны помогать друг другу добиваться успеха и вместе процветать.

Также Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос важнейшим в отношениях с США. «Если подойти неправильно к вопросу Тайваня, две страны могут столкнуться и даже вступить в конфликт, что поставит китайско-американские отношения в крайне опасное положение», — сказал он.

Главное из заявлений президента США Дональда Трампа:

  • Си Цзиньпин — замечательный, великий лидер. Для меня честь быть его другом;
  • отношения между США и Китаем будут лучше, чем когда-либо прежде;
  • США будут вести бизнес с Китаем на взаимной основе, крупнейшие американские бизнесмены приехали в Пекин для развития торговли;
  • у США и КНР будет фантастическое будущее.

Глава Белого дома привез с собой Илона Маска, Тима Кука и других топ-менеджеров ведущих технологических компаний. В делегации также представлен госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и глава Пентагона Пит Хегсет.

Вместе с главой США в Пекин прибыл и его сын Эрик Трамп с женой Ларой. Однако в составе делегации отсутствует первая леди США Мелания Трамп.

Ранее эксперты отмечали, что этот визит призван устранить главные препятствия для развития отношений двух ведущих мировых экономик и сделать их соперничество управляемым.

В Пекине обозначили свои «красные линии» в отношениях с Вашингтоном, главной из которых остается неприемлемость дальнейшей американской поддержки Тайваня.
Ссылка: https://24.kg/vlast/373795/
просмотров: 509
Версия для печати
Материалы по теме
Президент Турции прибыл в Казахстан с государственным визитом
Госвизит президента США в Китай. Трамп назвал Си Цзиньпина великим лидером
Москва и Астана обсуждают даты визита Владимира Путина в Казахстан
Садыр Жапаров совершит государственный визит в Пакистан 3–4 декабря
В Бишкеке прошла репетиция конного почетного караула перед визитом Путина
Визит Владимира Путина. В делегации Абрамович, Бажаев, Фрадков и министры
Этнокультурная программа в «Ала-Арче»: как встретили президентов
Визит президента Таджикистана. В столичных детсадах будут дежурные группы
Во время госвизита Эмомали Рахмона в КР будет подписан договор по границе
Госвизит в КНР. Эксперты о перспективах и вызовах кыргызско-китайских отношений
Популярные новости
Дело в&nbsp;украинском конфликте идет к&nbsp;завершению, заявил Владимир Путин Дело в украинском конфликте идет к завершению, заявил Владимир Путин
Дастан Бекешев: ГКНБ хочет получить доступ к&nbsp;данным абонентов и&nbsp;контроль связи Дастан Бекешев: ГКНБ хочет получить доступ к данным абонентов и контроль связи
Депутат Темирлан Айтиев сдает мандат Депутат Темирлан Айтиев сдает мандат
Могут&nbsp;ли кыргызстанцев прослушивать по&nbsp;ключевым словам? Ответ ГКНБ Могут ли кыргызстанцев прослушивать по ключевым словам? Ответ ГКНБ
Бизнес
Binance упрощает доступ к&nbsp;криптовалюте в&nbsp;Кыргызстане через интеграцию с&nbsp;MegaPay Binance упрощает доступ к криптовалюте в Кыргызстане через интеграцию с MegaPay
В&nbsp;Кыргызстане стартовал прием заявок на&nbsp;Международную премию &laquo;Евразия&raquo;&nbsp;&mdash; 2026 В Кыргызстане стартовал прием заявок на Международную премию «Евразия» — 2026
Старт в&nbsp;ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp&nbsp;&mdash; успейте подать заявку Старт в ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp — успейте подать заявку
ABank&nbsp;&mdash; официальный банк VI&nbsp;Всемирных игр кочевников ABank — официальный банк VI Всемирных игр кочевников
14 мая, четверг
12:18
У России особое внимание к сотрудничеству с Кыргызстаном в сфере безопасности У России особое внимание к сотрудничеству с Кыргызстано...
12:17
Парламент одобрил введение квот для лиц с инвалидностью в госорганах
12:15
Мэр Бишкека рассказал, будут ли сносить частные дома ради многоэтажек
12:11
Депутат: Кыргызстан теряет миллионы сомов на внешний аудит Нацбанка
12:05
Президент Турции прибыл в Казахстан с государственным визитом