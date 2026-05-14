Госвизит президента США в Китай. Что заявили лидеры двух стран: главное

В Пекине завершились переговоры председателя Китая Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. СМИ цитируют главные заявления лидеров двух стран.

«Смогут ли Китай и Соединенные Штаты преодолеть «ловушку Фукидида» и создать новую модель отношений между великими державами? Сумеем ли мы вместе ответить на глобальные вызовы и обеспечить миру большую стабильность? Сможем ли мы — ради благополучия наших народов и будущего всего человечества — совместно построить более светлое будущее для двусторонних отношений? Это вопросы, имеющие судьбоносное значение — для истории, для мира и для людей», — сказал Си Цзиньпин.

Выражение «ловушка Фукидида» описывает теорию, согласно которой между доминирующей и быстро усиливающейся державой есть существенный риск перерастания конкуренции в серьезный конфликт.

Еще главное из заявлений председателя КНР Си Цзиньпина:

у США и Китая больше общих интересов, чем разногласий;

международная ситуация является нестабильной и турбулентной, «мир подошел к новому перекрестку»;

Китай и США могут выиграть, если будут партнерами, и могут проиграть от конфронтации;

мы должны помогать друг другу добиваться успеха и вместе процветать.

Также Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос важнейшим в отношениях с США. «Если подойти неправильно к вопросу Тайваня, две страны могут столкнуться и даже вступить в конфликт, что поставит китайско-американские отношения в крайне опасное положение», — сказал он.

Главное из заявлений президента США Дональда Трампа:

Си Цзиньпин — замечательный, великий лидер. Для меня честь быть его другом;

отношения между США и Китаем будут лучше, чем когда-либо прежде;

США будут вести бизнес с Китаем на взаимной основе, крупнейшие американские бизнесмены приехали в Пекин для развития торговли;

у США и КНР будет фантастическое будущее.

Глава Белого дома привез с собой Илона Маска, Тима Кука и других топ-менеджеров ведущих технологических компаний. В делегации также представлен госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и глава Пентагона Пит Хегсет.

Вместе с главой США в Пекин прибыл и его сын Эрик Трамп с женой Ларой. Однако в составе делегации отсутствует первая леди США Мелания Трамп.

Ранее эксперты отмечали, что этот визит призван устранить главные препятствия для развития отношений двух ведущих мировых экономик и сделать их соперничество управляемым.

В Пекине обозначили свои «красные линии» в отношениях с Вашингтоном, главной из которых остается неприемлемость дальнейшей американской поддержки Тайваня.