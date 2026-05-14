Парламент одобрил законопроект о защите персональных данных. Решение принято при обсуждении проекта закона «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях».

Как отметил директор Госагентства по защите персональных данных Кутман Мамыров, до настоящего времени регулирование вопросов, связанных с обработкой и защитой персональных данных, осуществлялось на основе Закона «Об информации персонального характера».

«Однако в связи с активным развитием цифровых технологий, расширением сферы электронных услуг и цифрового документооборота возникла необходимость комплексного обновления законодательства, регулирующего цифровую среду и обращение цифровых данных.

С этой целью 31 июля 2025 года был принят Цифровой кодекс, который систематизирует правовое регулирование цифровых отношений, включая обработку, хранение, передачу и защиту персональных данных. В соответствии с ним вся совокупность вопросов, ранее регулируемых Законом «Об информации персонального характера», теперь урегулирована в главе 11 Цифрового кодекса», — отметил он.

Депутаты отметили, что в стране увеличилось количество киберпреступлений с использованием персональных данных граждан. Они призвали уполномоченные органы усилить борьбу с такими преступниками и оперативно реагировать на жалобы граждан.

Депутат Токтобубу Ашымбаева сказала, что граждане совершают покупки через различные приложения, в том числе Temu, и используют при этом паспортные и банковские данные. Она спросила, какая работа ведется по защите персональных данных.

Директор Государственного агентства по защите персональных данных Кутман Мамыров отметил, что Кыргызстан создаст список стран, которые будут считаться доверенными в сфере защиты персональных данных.

«В Цифровом кодексе этот вопрос не был предусмотрен. Однако, по его словам, подготовлен проект постановления кабмина, согласно которому проведут мониторинг и составят список стран, с которыми Кыргызстан сможет обмениваться данными. Эти страны будут считаться доверенными в сфере защиты персональных данных». — добавил он.

В итоге депутаты одобрили законопроект в первом чтении.