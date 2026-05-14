Президент Турции прибыл в Казахстан с государственным визитом. В аэропорту Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу приветствовал лично глава страны Касым-Жомарт Токаев.

Фото Акорды. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Казахстан с государственным визитом

А с момента пересечения государственной границы до посадки в аэропорту Астаны борт лидера Турции сопровождали истребители Сил воздушной обороны РК.

По прибытии Реджепа Тайипа Эрдогана и членов официальной делегации приветствовали дети с флажками, которые произнесли: Ata yurda hoş geldiniz! — Атажұртқа қош келдіңіз! («Добро пожаловать на землю предков!»).

Как ранее сообщила Акорда, лидеры стран обсудят «текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений», а также проведут шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня.

Реджеп Тайип Эрдоган также примет участие в неформальном саммите лидеров стран Организации тюркских государств. Мероприятие пройдет в Туркестане. На саммит, как ожидается, прибудут главы Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана. Эти страны входят в ОТГ. Туркменистан, Венгрия и непризнанный Северный Кипр обладают статусом наблюдателей в организации.