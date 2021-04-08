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Власть

Пострадают наши бывшие граждане. Депутаты выступают против открытия казино в КР

От открытия игорных заведений для иностранцев пострадают наши бывшие граждане, имеющие паспорта других стран. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Торобай Зулпукаров во время обсуждения законопроекта, разрешающего возобновить работу казино и букмекерских контор в Кыргызстане.

Торобай Зулпукаров отметил, что более 200 тысяч мигрантов получили гражданство России и Казахстана.

«По закону у нас открывать казино — преступление. Вы хотите узаконить это. Поинтересуйтесь, около 270 тысяч мигрантов получили российские и казахские паспорта. Большинство туристов — тоже именно они, наши же кыргызы. Вы хотите, чтобы они заработанные на чужбине деньги тратили на казино?» — спросил нардеп.

«Здесь не учитываются интересы народа. Не надо разрешать. Игорная деятельность —это равно терроризму», — отметил он.

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Автор проекта Бактыбек Турусбеков отмечает, что кыргызские граждане не смогут войти в казино и им не позволят проиграть имущество.

«Если игрок проиграет свой дом, машину — за это несет ответственность хозяин заведения. Поэтому кыргызов просто туда не пустят. Я, конечно, ни разу не посещал казино, но знаю, что там везде камеры и следят за ситуацией. За проигранное имущество выплатит хозяин казино», — утверждает Бактыбек Турусбеков.

Игорная деятельность, тотализаторы и букмекерские конторы в Кыргызстане запрещены с 2015 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189186/
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