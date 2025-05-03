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Происшествия

В Бишкеке пресечена деятельность нелегального онлайн-казино

В Бишкеке пресечена деятельность нелегального онлайн-казино, организованного иностранцами. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, преступная схема действовала под видом интернет-платформы с названием «Покер». Офис находился в одном из арендованных частных домов. В результате следственно-оперативных мероприятий сотрудники ГУУР задержали группу иностранцев, причастных к организации незаконных азартных игр и сбору ставок.

В ходе обыска оперативники изъяли серверное и телекоммуникационное оборудование, в том числе системные блоки, спутниковые антенны, блоки питания, Wi-Fi-роутеры, а также 23 мобильных телефона, ноутбуки и планшеты.

Следственные действия по установлению масштабов нанесенного материального ущерба гражданам КР продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328158/
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