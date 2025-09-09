Власти КР упростили лицензирование ломбардов, казино и криптобирж

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в ряд постановлений, касающихся лицензирования и разрешительных процедур в разных сферах.
Как пояснили в кабмине, цель поправок — снизить бюрократическую нагрузку на бизнес и сделать систему госуправления эффективнее.
В частности:
- упрощены требования для получения квалификационных свидетельств на рынке ценных бумаг;
- уточнены минимальные условия для работы ломбардов (например, для приема крупногабаритного имущества в залог требуется наличие помещения от 100 квадратным метров);
- смягчены требования к пакету документов при лицензировании игорного бизнеса и виртуальных активов (криптобиржи, майнинг, обменники);
- теперь часть документов можно предоставлять в электронном виде без обязательного нотариального заверения;
- скорректированы правила для признания международных сертификатов аудиторов и бухгалтеров.
Новые изменения вступят в силу через 10 дней.