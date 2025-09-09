13:30
Экономика

Власти КР упростили лицензирование ломбардов, казино и криптобирж

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в ряд постановлений, касающихся лицензирования и разрешительных процедур в разных сферах.

Как пояснили в кабмине, цель поправок — снизить бюрократическую нагрузку на бизнес и сделать систему госуправления эффективнее.

В частности:

  • упрощены требования для получения квалификационных свидетельств на рынке ценных бумаг;
  • уточнены минимальные условия для работы ломбардов (например, для приема крупногабаритного имущества в залог требуется наличие помещения от 100 квадратным метров);
  • смягчены требования к пакету документов при лицензировании игорного бизнеса и виртуальных активов (криптобиржи, майнинг, обменники);
  • теперь часть документов можно предоставлять в электронном виде без обязательного нотариального заверения;
  • скорректированы правила для признания международных сертификатов аудиторов и бухгалтеров.

Новые изменения вступят в силу через 10 дней.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/342723/
