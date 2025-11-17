19:15
Происшествия

Казахстан объявил в международный розыск блогера Mellstroy

Фото из интернета

Белорусский блогер и стример Андрей Бурим, известный под псевдонимом Mellstroy, объявлен в международный розыск в Казахстане. Об этом сообщает «РИА новости» со ссылкой на официальные источники.

По данным ведомства, Бурим подозревается в организации крупной рекламы онлайн-казино Mellstroy.game, ориентированной также на пользователей из Казахстана. Реклама проходила в соцсетях: блогер проводил розыгрыши и челленджи, заставляя участников снимать видео с упоминанием бренда и ссылками на сайт казино.

Суд в Казахстане санкционировал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении блогера.
В АФМ напомнили, что ранее Бурим был осужден в России к исправительным работам и штрафу за нанесение побоев во время прямого эфира. В ноябре 2025 года суд Минска признал экстремистскими все его каналы, логотипы и водяные знаки.

Ранее заместитель председателя АФМ Кайрат Бижанов заявлял о необходимости введения уголовной ответственности для блогеров за рекламу онлайн-казино, отметив, что подобный контент стал массовым и ведет к росту игровой зависимости, а существующие штрафы слишком малы и не останавливают блогеров.
