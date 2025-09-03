10:40
USD 87.38
EUR 101.75
RUB 1.08
Экономика

В бюджет Кыргызстана от игорного бизнеса поступило 261,9 миллиона сомов

В первой половине этого года в бюджет Кыргызстана от игорного бизнеса поступило 261,9 миллиона сомов. Это больше, чем за аналогичный период 2024-го, когда поступления составили 136,9 миллиона. Данные содержатся в материалах Министерства финансов.

В 2025 году поступления от налога на игорную деятельность отмечены на уровне 252,6 миллиона сомов. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году (129,1 миллиона).

Согласно анализу данных, также увеличились сборы с игровых автоматов и компьютерных симуляторов — с 800 тысяч до 3,8 миллиона сомов.

А доходы от букмекерских контор и тотализаторов, напротив, снизились — с 7 миллионов в 2024-м до 4,5 миллиона сомов в этом.

Напомним, в июне 2022 года президент Садыр Жапаров подписал Закон «Об игорной деятельности в КР». Установлено, что клиентами игорных заведений не могут быть кыргызстанцы, иностранцы, не достигшие 21 года, недееспособные иностранные граждане.

В 2023-м в бюджет страны от уплаты налога на игорную деятельность поступило 96 миллионов 896,2 тысячи сомов, сообщало Министерство финансов. Депутаты возмущались тем, что игорная деятельность не приносит обещанных кабмином доходов в бюджет.

Будучи министром экономики и коммерции, Данияр Амангельдиев заверял, что игорная деятельность будет приносить в бюджет от 3 миллиардов до 6,5 миллиарда сомов. Этого не произошло. Кабинет министров скорректировал собственные ожидания, сократив прогнозируемые поступления до 500 миллионов в год начиная с 2025-го.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/341958/
просмотров: 156
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке пресечена деятельность нелегального онлайн-казино
Президент казинолорду мыйзамдаштыргандан кийин инвестиция көбөйгөнүн билдирди
Президент заявил об увеличении инвестиций в Кыргызстан после легализации казино
Казино и букмекеры с начала года уплатили 61,6 миллиона сомов налога
От казино и букмекеров в январе в бюджет Кыргызстана поступил 31 миллион сомов
В Токмаке парень проиграл деньги в казино и ударил себя ножом, боясь отца
Госздания под казино. Что принесет новый закон для игорного бизнеса Кыргызстана
В гостиницах разрешат открывать казино. ЖК одобрил проект сразу в трех чтениях
Более 25 миллионов сомов поступило в бюджет страны от казино в сентябре
Чтобы инвестиции привлечь. Кабмин решил открывать казино в гостиницах с госдолей
Популярные новости
Доллар, евро и&nbsp;рубль подорожали. Курс валют на&nbsp;1&nbsp;сентября Доллар, евро и рубль подорожали. Курс валют на 1 сентября
Государственный долг Кыргызстана за&nbsp;год вырос на&nbsp;33,2 процента Государственный долг Кыргызстана за год вырос на 33,2 процента
Индийская компания запускает золотодобычу в&nbsp;Кыргызстане Индийская компания запускает золотодобычу в Кыргызстане
Курс валют в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;1&nbsp;сентября Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 1 сентября
Бизнес
С&nbsp;1&nbsp;сентября штраф за&nbsp;отсутствие ОСАГО&nbsp;&mdash; как оплатить онлайн с&nbsp;кешбэком С 1 сентября штраф за отсутствие ОСАГО — как оплатить онлайн с кешбэком
Акция от&nbsp;Bakai Bank: бонусы для пенсионеров Акция от Bakai Bank: бонусы для пенсионеров
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает детскую карту Optima Gold «Оптима Банк» запускает детскую карту Optima Gold
KICB объявляет о&nbsp;старте акции на&nbsp;миллион сомов KICB объявляет о старте акции на миллион сомов
3 сентября, среда
10:36
Упростить получение паспорта некоторыми детьми до 16 лет предлагает Минюст Упростить получение паспорта некоторыми детьми до 16 ле...
10:33
Не хватает учебников и учителей. А какие проблемы в вашей школе? Опрос
10:23
В Аламединском районе задержан владелец экорезорта за незаконное строительство
10:18
В бюджет Кыргызстана от игорного бизнеса поступило 261,9 миллиона сомов
10:10
В Бишкеке узаконили несколько многоквартирных домов