Транснациональных аферистов задержали в Бишкеке. Ущерб на миллионы сомов

Сотрудники уголовного розыска ГУВД города Бишкека ликвидировали офис, организованный иностранными гражданами для вывода денег в особо крупных размерах с использованием мошеннических схем и информационных технологий. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По ее данным, иностранцы создали офис в столице, где использовали подложные банковские карты и SIM-карты операторов связи для незаконных финансовых операций.
Следственная служба столичной милиции возбудила уголовное дело по статьям 209-1 (умышленная передача или продажа третьим лицам электронных средств платежа, кошелька виртуального актива и SIM-карты) и 219-1 (незаконная организация игорной деятельности) УК КР.
Свердловский районный суд отправил Д.А. и К.В. на два месяца в СИЗО № 1.
ГУВД города Бишкека обращается к гражданам с настоятельной просьбой не передавать свои банковские карты, SIM-карты и доступ к мобильным банковским приложениям посторонним лицам, напоминая о уголовной ответственности по статье 209-1 УК КР.
При наличии информации о противоправной деятельности необходимо немедленно обращаться в милицию или звонить по телефону 102.