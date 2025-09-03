17:18
Происшествия

Транснациональных аферистов задержали в Бишкеке. Ущерб на миллионы сомов

Сотрудники уголовного розыска ГУВД города Бишкека ликвидировали офис, организованный иностранными гражданами для вывода денег в особо крупных размерах с использованием мошеннических схем и информационных технологий. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, иностранцы создали офис в столице, где использовали подложные банковские карты и SIM-карты операторов связи для незаконных финансовых операций.

Следственная служба столичной милиции возбудила уголовное дело по статьям 209-1 (умышленная передача или продажа третьим лицам электронных средств платежа, кошелька виртуального актива и SIM-карты) и 219-1 (незаконная организация игорной деятельности) УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержаны подозреваемые Д.А. и К.В. Они скупали банковские карты через Telegram-канал, используя никнейм «Тема». Подозреваемые получали телефоны и предоплату через курьеров, после проводили операции с денежными средствами между платформой онлайн-казино и игроками. Ежемесячная прибыль от схем превышала 1,5 миллиона сомов.

В ходе обысков изъято около 30 сотовых телефонов, 100 банковских карт, ноутбук, около 20 SIM-карт и несколько паспортов. Задержанные являются членами транснациональной преступной организации, ранее пытались реализовать свои схемы в соседних странах. Один из подозреваемых — Д.А. — участвовал в войне на Украине.

Свердловский районный суд отправил Д.А. и К.В. на два месяца в СИЗО № 1.

ГУВД города Бишкека обращается к гражданам с настоятельной просьбой не передавать свои банковские карты, SIM-карты и доступ к мобильным банковским приложениям посторонним лицам, напоминая о уголовной ответственности по статье 209-1 УК КР.

При наличии информации о противоправной деятельности необходимо немедленно обращаться в милицию или звонить по телефону 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/342088/
просмотров: 901
Бизнес
