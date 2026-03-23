В Араванском районе Ошской области выявлено подпольное игровое заведение, организованное депутатом айыльного кенеша. Об этом сообщили в ГКНБ.
По данным спецслужб, незаконную деятельность организовали депутат Добо-Коргонского айыльного кенеша Х.Ш. и его доверенное лицо С.Ш. В селе Жар-Кыштак они открыли игорное заведение без лицензии и уплаты налогов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 219, часть 1 («Незаконная организация игорной деятельности») УК КР.
19 марта решением Ошского городского суда подозреваемые водворены в СИЗО ГКНБ.
Следственные мероприятия продолжаются.