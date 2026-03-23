В Араванском районе Ошской области выявлено подпольное игровое заведение, организованное депутатом айыльного кенеша. Об этом сообщили в ГКНБ.

По данным спецслужб, незаконную деятельность организовали депутат Добо-Коргонского айыльного кенеша Х.Ш. и его доверенное лицо С.Ш. В селе Жар-Кыштак они открыли игорное заведение без лицензии и уплаты налогов.

В ходе обыска на месте были обнаружены 11 компьютеров, использовавшихся для доступа к интернет-казино, а также денежные средства в размере 400 тысяч сомов и другое оборудование.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 219, часть 1 («Незаконная организация игорной деятельности») УК КР.

19 марта решением Ошского городского суда подозреваемые водворены в СИЗО ГКНБ.

Следственные мероприятия продолжаются.