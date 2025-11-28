В бюджет Кыргызстана от игорного бизнеса поступило 383,4 миллиона сомов. Такие данные по итогам десяти месяцев текущего года содержатся в материалах Министерства финансов.

Отмечается, что это на 64,8 процента больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда в бюджет перечисли 232,6 миллиона сомов.

Доходы государства от сферы азартных игр выросли на 150,7 миллиона сомов. Из них примерно 95 процентов налогов уплатили казино. В том числе онлайн-казино перечислили 6,5 миллиона сомов, а в прошлом году за такой же период они уплатили всего 30,5 тысячи сомов.